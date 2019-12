Il nuovo romanzo di Milly Johnson è una lettura adatta proprio per queste festività natalizie. "A Natale tutto può succedere" racconta le storie di tre donne molto diverse tra loro, ma a cui il Natale porterà esperienze indimenticabili che cambieranno per sempre le loro vite. Una di questa protagoniste è Eve, la comproprietaria di un parco giochi a tema natalizio, in attesa di un bambino, la cui nascita è prevista proprio per il 25 dicembre. Eve ha inoltre deciso di rendere ancora più speciale questo Natale rinnovando le promesse matrimoniali con suo marito Jacques, organizzando una grandiosa festa per il giorno di Natale

Un Natale indimenticabile per tre donne diverse

Le altre due protagoniste del romanzo vivranno anch'esse un Natale indimenticabile.

Annie Pandoro e suo marito Joe gestiscono una piccola fabbrica di decorazioni natalizie, e vivono con serenità la loro situazione, nonostante non siano mai riusciti ad avere un figlio. Proprio in prossimità delle festività natalizie Annie si è però accorta che il suo corpo sta cambiando, che la vita da coppia con suo marito sta per finire. L'ultima protagonista del romanzo è Palma Collins che ha deciso di essere la madre surrogato di un altra coppia che non può avere figli. All'ultimo momento però la coppia decide di non tenere il bambino, lasciando Palma alle prese con un bambino che non aveva previsto tenere.

Le storie di queste protagoniste saranno intrecciate durante un corso preparto in attesa del Natale più sorprendente della loro vita.

Aspettando il Natale con un romanzo

"A Natale tutto può succedere" è l'ultimo romanzo di Milly Johnson pubblicato nel 2019 e uno tra i bestsellers del Sunday Times. Definito dalla critica come una commedia sentimentale che diverte e scalda il cuore. Milly Johnson è un'autrice di narrativa romantica e sentimentale. Altre sue opere sono "Segreti tra amiche", "Un'indimenticabile storia d'amore", "Amori indimenticabili", "Un indimenticabile autunno d'amore". Il suo ultimo romanzo "A Natale tutto può succedere" non è l'unico tra i suoi romanzi a sfondo narrativo. Nel 2011 Milly Johnson aveva già pubblicato "Un indimenticabile Natale d'amore" che narra le vicende precedenti a quelle del suo ultimo romanzo.

La protagonista della storia è Eve, una ragazza che non ha mai amato le feste, ma che si ritrova ad ereditare un parco giochi a tema natalizio in comproprietà con il socio d'affari Jacques Glaces. Eve non capisce come mai la sua defunta eccentrica zia le abbia lasciato una responsabilità natalizia così grande, ma riesce comunque a superare i suoi dubbi sul Natale per andare incontro a nuove prospettive di vita.