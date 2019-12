Un appuntamento che abbraccia la solidarietà e la beneficenza quello previsto per il prossimo 5 gennaio 2020 a Palermo, che vedrà dare il via alla prima manifestazione podistica dell'anno intitolata “Il Giocattolo in Corsa”.

L’iniziativa sportiva ha coinvolto sinteticamente diverse realtà sportive territoriali nell'organizzazione e nella direzione, quali l’ASD Gruppo Sportivo Polizia Municipale di Palermo, l’ACSI Delegazione Area Metropolitana Sicilia Occidentale, Cral Dipendenti del Comune di Palermo, Cral Inps Palermo.

Il tutto è stato patrocinato dal Comune del capoluogo siciliano.

Una corsa per aiutare i più piccoli

Il percorso prevede due gare, una competitiva ed una non competitiva, entrambe con partenza e arrivo in via Libertà altezza Giardino Inglese.

La prima, si svolgerà su una distanza di 10 chilometri, suddivisi in un circuito di 2 km da ripetere 5 volte con due boe poste all'altezza di via Notarbatolo e via Dante, mentre la non competitiva avrà una lunghezza di 2 km e sarà aperta a tutti.

Caratteristiche e mission della manifestazione

La partecipazione all'iniziativa podistica non prevede alcun costo di iscrizione, ma sarà sufficiente consegnare agli stand appositamente predisposti, in fase di consegna dei pettorali, un giocattolo che andrà a comporre quel magico e bellissimo insieme di doni che verranno poi donati ai bimbi bisognosi e meno fortunati di Palermo e della sua provincia.

Tutti i giocattoli raccolti durante la manifestazione saranno consegnati ad alcuni reparti pediatrici delle strutture ospedaliere palermitane e agli istituti che accolgono i bambini abbandonati.

Un'occasione sportiva, ma anche sociale che saprà aprire il cuore di tanti partecipanti che, attraverso lo sport e il divertimento, sapranno donare un sorriso e magari anche una calza della Befana ai bambini bisognosi.

Il programma delle gare

Programma gara competitiva

Ore 8, previsto ritrovo della giuria e dei concorrenti per la gara competitiva dei 10 chilometri al Giardino Inglese di Palermo e relativa consegna dei pettorali e dei chip.

Ore 9.30 partenza della gara competitiva dei 10 chilometri

Ore 10.45 premiazione dei vincitori al Giardino Inglese.

Programma camminata non competitiva dei 2 chilometri

Ore 10.30 ritrovo dei partecipanti al Giardino Inglese

Ore 11.00 partenza della gara

Luoghi e modalità di iscrizione alle gare

Per iscriversi alla gara competitiva dei 10 km è possibile farlo attraverso il sito ''speedpassitalia.it''. Invece, per iscriversi alla gara non competitiva di 2 km è possibile farlo recandosi presso il negozio Tecnica Sport di via Aquileia, 38, a Palermo, o direttamente al Giardino Inglese prima della partenza della gara.