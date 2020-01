50 Cent ha ricevuto un nuovo prestigiosissimo riconoscimento, da aggiungere ai tanti già ottenuti nel corso della sua fortunatissima carriera. Ieri, 30 gennaio 2020, il rapper newyorchese è infatti volato ad Hollywood, in California, dove gli è stata assegnata una stella nella ''Walk of Fame''.

50 Cent nella Hollywood Walk of Fame: il rapper si presenta alla cerimonia con Eminem e Dr. Dre

50 Cent non si è però presentato da solo,:a ''scortarlo'' c'erano infatti due guardie del corpo d'eccezione, ovvero gli amici, colleghi e storici collaboratori Eminem e Dr.

Dre, che ad inizio millennio decisero di puntare su di lui, producendolo.

50 Cent, che nella vita oltre a fare il rapper – con enorme successo – è diventato anche imprenditore, attore e produttore televisivo, non è il primo rapper della storia a ricevere una stella nella prestigiosa Walk of Fame – da non confondere con la ''Hall of Fame'' – ma è il primo non californiano. Prima di lui c'erano riusciti i Cypress Hill, Ice Cube e Snoop Dogg.

Eminem ringrazia 50 Cent: 'Uno dei miei migliori amici'

A stupire il pubblico è stata soprattutto la presenza di Eminem, non solo perché le sue apparizioni pubbliche si sono fatte sempre più sporadiche nel corso degli anni, ma anche e soprattutto perché si credeva fosse impegnato nella promozione del suo ultimo album ''Music to Be Murdered By'', pubblicato a sorpresa nelle scorse settimane.

"Non ricordo molte cose del 2002, però la prima volta in cui ho visto 50Cent me la ricordo – ha dichiarato il rapper di Detroit – il suo carattere carismatico e la sua personalità erano ben visibili nella forza del suo Rap. Io e Dr. Dre eravamo certi del fatto che sarebbe stato apprezzato dal pubblico: se funzionava per me e Dre avrebbe funzionato per tutti. Abbiamo avuto ragione e sono felice di essermi fidato del mio istinto.

[...] Oggi mi sono presentato qui perché 50 Cent per me non è semplicemente un partner in affari, ma uno dei migliori amici che ho. Posso affermare che è sempre stato presente per me nei momenti di bisogno".

50 Cent: 'Senza Dr. Dre ed Eminem la mia carriera non sarebbe stata possibile'

Successivamente anche 50 Cent ha voluto ringraziare calorosamente Eminem e Dr. Dre, riconoscendo quanto sia stato fondamentale per il suo percorso artistico aver ricevuto il sostegno di due icone del rap di tale calibro: "Penso che la mia carriera non sarebbe stata possibile senza il loro aiuto", ha infatti ammesso il rapper.

La notizia del prestigioso riconoscimento ha rapidamente fatto il giro del mondo, suscitando significativo entusiasmo da parte dei fan di 50Cent, ma anche di Eminem e Dr. Dre, e più in generale di tutti gli appassionati di rap americano.