Rita Rusic è una delle concorrenti più discusse di questa edizione del Grande Fratello VIP: cinquantanove anni, produttrice, attrice ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, la Rusic ha già fatto scalpore per alcune sue dichiarazioni, per una presunta relazione con il concorrente Andrea Denver e per uno scontro in diretta con Valeria Marini, avvenuto durante la puntata di lunedì 20 gennaio. Durante la notte seguente la diretta, dopo la puntata, la Rusic è stata beccata dalle telecamere in atteggiamenti piuttosto intimi.

La gaffe durante la notte

Dopo la puntata del 20 gennaio, Rita Rusic è stata sorpresa a praticare autoerotismo: in camera con Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, alle 3:20 della notte le telecamere (presenti sui muri e dietro gli specchi della camera da letto) l'hanno ripresa mentre era intenta nella masturbazione.

Le immagini, che durano pochissimi secondi, sono state pubblicate da Dagospia: la regia ha spostato quasi subito l'inquadratura proprio perché erano troppo esplicite. Soltanto due giorni fa, l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori si stava lamentando con i coinquilini per la evidente "assenza di testosterone nella casa del Grande Fratello".

La visita di Cecchi Gori nella Casa

Nella puntata di venerdì 17 gennaio la Rusic ha ricevuto un video messaggio ed una visita a sorpresa in Casa dal suo ex marito, il grande produttore Vittorio Cecchi Gori. I due sono stati sposati dal 1983 al 2000 e hanno avuto due figli, Vittoria e Mario.

Rusic e Cecchi Gori si sono scambiati parole d'affetto e stima reciproca: "Rita ha i numeri, o non l'avrei sposata", ha detto Cecchi Gori sull'ex moglie.

"Non ci siamo parlati per anni, ma quando è stato male sono corsa da lui in ospedale", ha dichiarato la Rusic, che in puntata si è detta felice di aver recuperato i rapporti con il marito, dopo i problemi di salute di cui Cecchi Gori ha sofferto.

Nei giorni successivi alla puntata del 17 gennaio però, la Rusic si è lasciata andare ad uno sfogo con i suoi coinquilini, oggetto proprio Vittorio Cecchi Gori: "Quando è venuto non mi ha saputo dire neanche come stessero i nostri figli", ha detto rammaricata.

Alla domanda del concorrente Antonio Zequila "Ma è tornato a produrre?", la Rusic ha svelato che in realtà Cecchi Gori non ha prodotto "The Irishman", il film di Martin Scorsese candidato agli Oscar, come aveva invece dichiarato durante la diretta del GF VIP.

"Neanche ha mai letto il copione, aveva solo un credit", ha dichiarato, spiegando come Scorsese abbia perso una causa con Cecchi Gori e quindi per i prossimi due film da lui girati sia costretto a inserire il credit "produced by Vittorio Cecchi Gori".

Rusic ha poi aggiunto "I produttori sono diciotto, forse due saranno quelli veri e il resto è gente che ha credit".

Lo scontro in diretta con Valeria Marini

La showgirl Valeria Marini ha avuto una lunga relazione con l'ex marito di Rita Rusic, Vittorio Cecchi Gori, iniziata tre anni dopo la separazione dei due e proseguita per tanto tempo: la Marini ebbe anche un aborto spontaneo. Durante la puntata di lunedì 20 gennaio, il conduttore Alfonso Signorini ha permesso alla Marini di entrare nella Casa per avere un confronto in diretta con la storica rivale Rita Rusic: le due non si sono mai incontrate dal vivo, ma la Rusic l'ha più volte accusata di aver "rovinato la sua famiglia" e aver impedito ai suoi figli di vedere il padre Vittorio.

"Sono dispiaciuta per le cose che hai detto perché non corrispondono alla verità", ha esordito la Marini, tirando fuori dal reggiseno le fotocopie di tutte le dichiarazioni che la Rusic ha rilasciato negli anni ai giornali. "Tu vuoi chiarire qualcosa che so già", le ha risposto la Rusic, invitandola a parlare di altro e a farla divertire un po'. La showgirl, però, non ha esitato a rimarcare di essere sempre stata dalla parte della famiglia e di essere sempre stata vicina a Cecchi Gori: "Ma cosa dici, in ospedale c'eravamo io e i miei figli", ha tuonato la Rusic.

Tra accuse e ripicche le due si sono raccontate due storie totalmente diverse e il confronto si è concluso con un abbraccio e rispettive battute al vetriolo, tra le risate di Signorini e degli opinionisti in studio.