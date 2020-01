Domenica 26 gennaio la famosa cantante Gerardina Trovato è stata ospite da Barbara D'Urso nel suo programma Live Non è la D'Urso. Entrambe sedute a centro studio sul divano delle interviste, Barbara e Gerardina hanno cominciato a parlare mentre la prima ascoltava sconvolta le dure parole dell'artista, particolarmente forti soprattutto nei confronti della mamma. La Trovato ha iniziato l'incontro sincerandosi di potersi considerare in un luogo sicuro ('Qui non mi vengono a prendere gli assistenti sociali per portarmi in una struttura protetta?").

Da 11 anni la donna non appariva in TV e, in questa occasione si è lasciata andare a confessioni davvero sconvolgenti. Già lo scorso 5 gennaio la cantante aveva detto al giornale 'Il messaggero' di essere sola, malata e costretta a chiedere aiuto alla Caritas per poter sopravvivere. L'associazione, come riporta la Trovato, le dà 80 euro al mese (quindi 20 euro a settimana) con i quali la donna deve provvedere all'intero sostentamento (dal cibo ai vestiti, dalle medicine all'igiene personale).

Il cattivo rapporto con la madre e il Sanremo 2020 mancato

Gerardina Trovato ha raccontato che il suo tutore è sua mamma con la quale ha rapporti conflittuali fin da bambina e che, alla sua morte, lei non sarà libera di usufruire del patrimonio di famiglia poiché, deceduta la mamma, il ruolo di tutrice passerà ad un'altra persona. La cantante dice di aver finito tutti i soldi e di aver chiesto aiuto disperato alla mamma che, però, le avrebbe risposto di non volerle dare niente (con altre frasi sconvolgenti come 'ammazzati, devi morire sola').

La Trovato ricorda anche l'infanzia difficile con liti anche fisiche con la mamma.

A causa della difficilissima situazione economica, inoltre, l'artista ha dovuto vendere la sua casa di Roma e trasferirsi in Sicilia. Sono proprio i suoi concittadini che la aiutano da circa 12 mesi, da quanto è andata ad abitare a Portopalo di Capopassero: "quando vedono che crollo a terra mi riempiono di cose da mangiare, sono persone meravigliose, io ho una dignità e non chiedo ma loro mi invitano".

Gerardina ricorda anche il periodo dell'ultimo suo Sanremo (anno 2000) dicendo che, in quell'occasione, la sua forma ed equilibrio psicofisico erano perfetti.

La cantante ha vissuto cose terribili: ha avuto una nevrosi ossessiva depressiva, perso chili e capelli, riportato danni fisici (compresa una citolisi epatica).

La cantautrice parla anche dell'ultimo Sanremo, edizione 2020 in partenza nei prossimi giorni. La Trovato annuncia di aver proposto alla giuria ben 24 canzoni e che una di questa era stata anche scelta per essere portata sul palco dell'Ariston ma che la mancanza di soldi non permetteva la produzione del pezzo (non avendo dietro delle multinazionali) e non si potevano sostenere le spese