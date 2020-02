Un carnevale ricco di eventi è quello in programma dal 20 al 25 febbraio a Bonorva, nella provincia di Sassari. La realizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione dei cittadini e delle associazioni del territorio. La serata finale verrà presentata da Jordan Era, 26enne con alle spalle esperienze nelle radio e tv.

Il Giovedì Grasso

Il 20 febbraio, ovvero Giovedì Grasso, a partire dalle ore 11, in piazza Santa Maria si terrà la festa in maschera con i bimbi. Alle 12:30, invece, il pranzo per i bambini.

La sera, dalle 17, il ballo per i più piccoli organizzato dai fedales del 1970.

Alle ore 19, invece "Fae Cun Concu e Pane Uddidu", ovvero fave con pane bollito. Una tradizione, quella dei fedales, ovvero "coetanei" che varia di anno in anno e riguarda i quarantenni.

Gli eventi del fine settimana

Sabato 22 febbraio, dalle ore 16, si terrà l'accompagnamento e insediamento di Giolzi nella piazza principale. Più tardi, alle ore 20, la bisteccata offerta dall'Associazione Cavalieri "S'Ischiglia".

Domenica sera, invece, alle ore 17 si terrà la seconda edizione de "Il coriandolo d'oro", gara canora per i bimbi in maschera a cura delle Coccotrilly.

Durante la serata, verranno offerte sas cattas, ovvero frittelle, e del buon vino. Poco più tardi, alle 19:30, pane a fittas per tutti, ovvero pane affettato per tutti, preparato dall'associazione Giolzi.

Lunedì e Martedì Grasso

Lunedì pomeriggio, a vigilia della conclusione del carnevale, alle 16, in piazza Santa Maria si terrà la caccia alla maschera, ovvero una caccia al tesoro ideata da Cristina Maurantonio e realizzata dalle Coccotrilly.

Alle 18, l'evento dal titolo "dominiamo la piazza", raduno di maschere in Domino tra antico e moderno. Durante la serata verranno inoltre offerte anche frittelle e vino.

Martedì grasso, ultimo giorno di festa, alle ore 15 si terrà il raduno dei carri allegorici e dei gruppi in maschera in piazza Sant'Antonio. Alle 15:45, poi, la sfilata. Infine, la conclusione, alle 20:30 con il processo e rogo a Giolzi, comunemente chiamato in altre località della Sardegna, Re Giorgio.

Gli eventi, tuttavia, continueranno fino a sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo, con l'esibizione delle "Pariglias Bonorvesas", manifestazione che richiama nel territorio diverse centinaia di persone da tutta l'isola.

Il presentatore della sfilata sarà Jordan Era

Jordan Era, 26enne di Bonorva, sarà il presentatore della sfilata dell'ultimo giorno.

Attivo già da 8 anni nel mondo dello spettacolo, nelle vesti di conduttore e cantautore, ha iniziato il percorso sfruttando una selezione per conduttori sulla principale emittente della Sardegna, Videolina, nel programma Provette dalla quale vinse la puntata.

La passione per la musica, inoltre, l'ha portato a pubblicare un lavoro discografico dal titolo "Un nuovo amore". Conosciutissimo nell'isola, Jordan Era ha presentato numerosi eventi e programmi televisivi, dei quali uno dedicato alla cucina isolana, e l'altro sulle hit del momento.