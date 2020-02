Negli ultimi giorni hanno fatto molto discutere gli ascoltatori di Rap, e più in generale i tanti chi seguono i principali avvenimenti legati alla musica italiana, alcune recenti dichiarazioni di Ghali, a dir poco critiche nei confronti di Fedez.

Le critiche di Ghali – che hanno toccato sia la sfera professionale che umana – sono arrivate nell'ambito di un'intervista al quotidiano romano il Messaggero, una delle tante concesse nelle ultime settimane dall'artista, attualmente in rampa di lancio con il nuovo album 'DNA', pubblicato il 20 febbraio 2020.

Ghali contro Fedez sulle pagine del Messaggero: 'Prova a riavvicinarsi, cerco di evitarlo'

Nel corso della chiacchierata il rapper classe 1993 ha ribadito di non aver gradito 'Paranoia Airlines', ultima fatica discografica di Fedez, rivelando inoltre che quest'ultimo avrebbe più volte provato a contattarlo negli ultimi tempi. "Cerco di evitarlo", ha però aggiunto subito dopo.

A far discutere anche ulteriori rivelazioni sul compagno di Chiara Ferragni che, sempre secondo quanto riferito da Ghali, in passato gli avrebbe rivolto dei commenti non esattamente lusinghieri.

L'autore di 'Ninna Nanna' ha spiegato di riferirsi proprio a Fedez quando in un brano dichiara: "Mi dicevano non farai mai nulla e resterai per sempre nel buio in un angolo". "Fu Fedez a dirmi quelle cose, successo quando eravamo in tour insieme – ha spiegato – mi diceva cose come: guarda quali sono i riscontri, cosa potresti mai fare? Che cosa avresti da raccontare agli italiani?".

La replica di Ghali: 'Una virgola cambia il senso, cambia il tono'

Pochi giorni dopo, in un'altra intervista, questa volta concessa a l'Assedio – il programma di Daria Bignardi in onda sul canale Nove – Ghali ha però criticato il Messaggero, sostenendo la tesi secondo cui le sue dichiarazioni sarebbero state in qualche misura storpiate. "Una virgola cambia il senso, cambia il tono. Io non volevo fare polemica" ha infatti dichiarato.

La replica del popolare quotidiano romano non si è fatta attendere.

È stato infatti pubblicato l'audio originale dell'intervista, che dimostra come quanto scritto rappresenti una trasposizione sostanzialmente letterale di ciò che Ghali ha dichiarato. Inoltre, ascoltando la registrazione risulta evidente come il senso delle dichiarazioni non sia stato in alcun modo mistificato.

Scarpa titola 'Ghali smentisce se stesso': 'Le chiacchiere lasciano il tempo che trovano'

'Siccome le chiacchiere lasciano il tempo che trovano – scrive Andrea Scarpa, responsabile della sezione Cultura e Spettacoli del Messaggero, in un articolo dall'emblematico titolo 'Ghali smentisce se stesso, ecco l'audio in cui critica Fedez' – vi forniamo l'audio originale dell'intervista che Ghali ha concesso a Mattia Marzi.

[...] Va bene tutto, ma per quanto ci riguarda la coerenza è un valore, così come la professionalità e la serietà. Buon ascolto".