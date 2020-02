Ieri sera, esattamente un minuto prima della mezzanotte, Ghali ha pubblicato il suo nuovo attesissimo album 'DNA', costituito da quindici tracce prodotte da svariati beatmaker ed arricchito dai quattro featuring. Come di consuetudine dopo una nuova uscita, il rapper milanese sta in questi giorni rilasciando numerose interviste, tanto ai magazine di settore quanto alla stampa generalista.

I trascorsi di Ghali e Fedez in 'Tanta Roba'

Tra le diverse chiacchierate concesse ai giornalisti italiani quella che sta facendo più rumore è sicuramente quella al quotidiano romano 'Il Messaggero', che contiene alcune critiche dirette a Fedez, artista con cui Ghali ha avuto strettissimi rapporti ad inizio carriera, trovandosi spesso ad aprirne i concerti con il suo gruppo, i Troupe D'Elite.

I due hanno inoltre militato nella medesima etichetta, la 'Tanta Roba' di Gué Pequeno e Dj Harsh.

Nel corso dell'intervista Ghali ha avuto modo di spiegare che fu proprio Fedez il primissimo artista a credere in lui, ma la fiducia si sarebbe esaurita dopo poco tempo.

Ghali su Fedez: 'Mi diceva: cosa potresti mai fare? Cosa potresti raccontare agli italiani?'

Ghali ha infatti spiegato come un passaggio contenuto nel suo nuovo album DNA, ovvero "Ricordo quando mi dicevano non farai mai nulla e resterai per sempre nel buio in un angolo", sia in realtà riferito prettamente a Fedez, lo ha fatto con queste parole: "Io ci tengo a dire questa cosa, credo sia giusto che le persone la sappiano: fu proprio Fedez a dirmi le frasi che cito nel pezzo, accadde nel periodo in cui eravamo in tour insieme.

Io a quel tempo suonavo con il mio gruppo, ma non riuscivamo ad ottenere il successo a cui ambivamo, ricevevamo invece critiche ed attacchi continui. In quel periodo Fedez mi diceva cose come: 'Guarda quali sono i riscontri.. Cosa potresti mai fare? Quale pensi che potrebbe essere il tuo messaggio? Che cosa avresti da raccontare agli italiani? Fatti odiare".

Ghali ha poi aggiunto di non aver più alcun tipo di rapporto con Fedez: "Ogni tanto prova a riavvicinarsi – ha spiegato il rapper – ma io tento di evitarlo".

Ghali: 'Se Fedez farà un altro disco brutto eviterò di commentare'

Successivamente l'artista classe 1993 è stato incalzato su una critica che aveva rivolto al compagno della Ferragni il giorno seguente l'uscita del suo ultimo album, ovvero 'Paranoia Airlines', pubblicato nel gennaio del 2019. Ghali, senza mezze misure, aveva definito il disco 'noioso', ribattezzandolo 'Che Noia Airlines', suscitando molto clamore sui social, nonché la reazione indispettita dello stesso Fedez.

Pur ammettendo che avrebbe potuto tranquillamente evitare l'uscita sopracitata, il rapper e cantante milanese ha ribadito il suo giudizio, a dir poco critico, sull'ultima fatica discografica dell'autore di 'Faccio brutto': "Ho detto quello che pensavo e forse ho sbagliato [...] se Fedez farà un altro album brutto, eviterò di fare commenti".