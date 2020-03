E' di poche ore fa la notizia che gli organizzatori del Festival di Cannes hanno ufficialmente rinviato la kermesse. Il festival, che inizialmente avrebbe dovuto svolgersi dal 12 al 23 maggio a Parigi, è stato dunque posticipato. Le nuove date devono ancora essere stabilite, la speranza è comunque quella di andare in scena 'per la fine di giugno o l'inizio di luglio'.

Il Comunicato degli organizzatori del Festival di Cannes

Il Coronavirus arriva a colpire anche la celebre e tanto attesa rassegna cinematografica che si tiene ogni anno al Palais del Festivals et des Congrès di Cannes.

A causa dell'emergenza sanitaria, infatti, per il momento i contendenti della Palma d'Oro non potranno sfilare sulla Montée del Marches, la famosa passerella dal tappeto rosso situata all'ingresso del teatro delle proiezioni.

La 73esima edizione del festival del Cinema francese era stata prevista dal 12 al 23 maggio, ma già da qualche giorno circolavano dei rumours su un probabile rinvio. Voci che sono state confermate da un comunicato ufficiale rilasciato dagli organizzatori, in cui si annuncia che considerato l'evolversi della situazione sia in Francia che nel resto del mondo, l'evento non potrà essere tenuto nelle date che erano state stabilite.

Il Festival di Cannes si farà comunque

Il festival non sarà, quindi, cancellato, ma semplicemente posticipato a data ancora da definire. Il governo francese sta tendendo d'occhio la situazione e studiando una possibile soluzione. Tutto dipenderà esclusivamente dal modo in cui evolverà l'emergenza sanitaria. Appena pochi giorni fa, il ministro della salute Jean-Michael Blanquer ha infatti avanzato una previsione sul possibile numero di contagiati tra i francesi, che potrebbe aggirarsi intorno al 50% della popolazione.

È quindi fondamentale procedere con cautela e con la massima attenzione.

Come si legge nel medesimo comunicato, gli organizzatori stanno valutando varie possibilità. Quella presa maggiormente in considerazione propenderebbe per uno slittamento non troppo lontano nel tempo, ovvero tra la fine del mese di giugno e i primi di luglio.

Non solo il Festival di Cannes

L'industria dell'intrattenimento è stata duramente colpita da quest'emergenza sanitaria.

Il Festival di Cannes non è né il primo né l'ultimo evento del genere a subire una battuta d'arresto. La pandemia ha fatto annullare anche il Costume Institute Gala, conosciuto semplicemente come Met Gala, l'importante galà annuale durante il quale vengono raccolti fondi destinati al Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. Sono stati annullati o rinviati anche importanti eventi sportivi, come il Giro d'Italia e gli Europei 2020, così come spettacoli, concerti e festival musicali, tra i quali il Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts di Pilton, in Inghilterra.

Posticipate anche numerose uscite nei cinema e chiusi i set di numerosissimi film e serie tv.