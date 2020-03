Morgan (nome d'arte di Marco Castoldi) è diventato papà per la terza volta. La sua compagna Alessandra Cataldo ha, infatti, dato alla luce la piccola Maria Eco. Per il cantante è la terza figlia femmina dopo Anna Lou (avuta da Asia Argento) e Lara (nata dalla storia con Jessica Mazzoli, ex concorrente di X-Factor ai tempi in cui Morgan era giudice). Il felice annuncio della nascita è stato dato dal Dj Ricc Frost (amico della coppia) che sulla sua pagina Facebook ha scritto 'Benvenuta Maria Eco Castoldi, un momento difficile per nascere ma un motivo in più per gioire!' ed ha mandato un abbraccio a mamma Alessandra e a papà Morgan.

Lo stesso artista ha, poi, dedicato una ninna nanna alla figlia dandole il suo personale 'benvenuta al mondo'.

I momenti difficili, la lite con Bugo e la nascita della piccola Maria Eco

Negli ultimi mesi Marco Castoldi ha vissuto momenti difficili a causa dei problemi economici e dello sfratto. Morgan ha più volte lanciato il suo grido di dolore e la sua richiesta d'aiuto in televisione presenziando ai talk show di Barbara D'Urso. Con la partecipazione a Sanremo, però, la popolarità del cantante è diventata altissima.

Questo è dovuto principalmente alla querelle con l'artista con lui in gara: Bugo.

Come è noto, infatti, quest'ultimo, durante l'ultima serata (quella più importante e in cui si annunciava il vincitore), ha letteralmente abbandonato il palco e quindi la gara mentre Morgan ripeteva l'ormai famoso: 'dov'è Bugo'?. Il cantante ex Bluvertigo, inoltre, sul palco di Sanremo ha stravolto la canzone portata in gara ('Sincero') cambiando il testo e facendolo diventare 'un'invettiva' ed un rimprovero al suo 'collega di palco'.

Proprio per questo motivo Bugo ha reagito lasciandolo da solo sul palco dell'Ariston.

La popolarità ritrovata e la nascita della piccola hanno certamente portato una ventata di serenità e positività nella vita del cantante.

Morgan sfreccia in monopattino e si unisce al flashmob contro il coronavirus

In questi giorni stanno impazzando in tutta Italia flashmob e appuntamenti sonori dai balconi di casa per rispettare il decreto e restare a casa ma, allo stesso tempo, per dichiararsi uniti nella lotta al coronavirus.

Gli inquilini di un condominio di Milano hanno notato che in strada stava passando Morgan su un monopattino e, per questo, gli hanno chiesto di cantare qualcosa per unirsi al loro coro.

L'artista ha, quindi, deciso di intonare le frasi che lo hanno reso celebre in queste ultime settimane e che corrispondono alla versione modificata del brano portato sul parco dell'Ariston: "le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera...". Morgan, cantando e sfrecciando sul monopattino, ha, poi, girato l'angolo uscendo dall'inquadratura del video fatto da un'inquilino e che è diventato subito virale.