'90 min' di Salmo è uno dei brani più popolari di 'Playlist', ultimo lavoro da solista del rapper classe 1984, fatta eccezione per la riedizione dello stesso album, 'Playlist Live'.

'90 min', sin dai primi mesi seguenti la pubblicazione, ha varcato i confini del Rap, ottenendo svariati passaggi radiofonici, diventando a tutti gli effetti una hit a livello nazionale. Di conseguenza sono stati diversi gli artisti, e più in generale i personaggi del mondo dello spettacolo, che negli ultimi mesi hanno reinterpretato il brano in contesti di pubblici di ogni genere.

Ludovica Comello canta '90 min', ma la performance non convince Salmo, che ironizza online

Tra questi anche Ludovica Comello, conduttrice del noto talent show 'Italia's got Talent'. Quest'ultima, come è possibile constatare in un video caricato online dallo stesso Salmo, ha reinterpretato il brano durante una delle ultime puntate del programma, in onda in questo periodo su Tv8.

L'attrice, conduttrice e cantante si è resa protagonista di un'interpretazione ineccepibile dal punto di vista dell'intonazione, ma evidentemente molto distante dall'originale, caratterizzata dal flow ritmato e dalla voce profonda e graffiante di Salmo.

Il rapper, almeno a giudicare dalla reazione, non sembra aver apprezzato la versione della Comello. L'autore di 'Playlist' ha infatti ricaricato parte dell'esibizione andata in scena a Italia's Got Talent, aggiungendo in coda una brevissima clip, in cui è possibile vederlo immobile, seduto su un divano, apparentemente spaesato.

Salmo: 'Ragazzi per favore smettete di rifare le mie canzoni'

Con la clip Salmo ha evidentemente voluto criticare la performance, sfruttando però la dimensione ironica che spesso contraddistingue la sua comunicazione social.

A scanso di equivoci l'uomo simbolo del Machete Crew ha poi aggiunto ulteriori precisazioni, queste le sue parole: "Ragazzi i vi voglio bene, davvero. Siete tutti molto bravi a cantare, sicuramente più bravi di me, sul serio. Però ragazzi, io vi devo chiedere questo favore, smettete di rifare le mie canzoni, please".

'90 min' di Salmo, una hit istantanea da un milione di ascolti in 24 ore

'90 min' di Salmo è il brano che ha fatto da singolo apripista a 'Playlist', in altre parole è stato pubblicato anticipatamente rispetto al resto del disco.

Il successo del pezzo è stato a dir poco istantaneo, come testimoniano i numeri registrati sulle principali piattaforme di streaming musicale, Spotify in primis, dove '90 min' ha totalizzato oltre un milione di ascolti nelle prime 24 ore, riuscendo anche ad entrare nella Top 100 Globale della nota piattaforma, un risultato tutt'altro che abituale, anche per i più popolari tra gli artisti italiani.