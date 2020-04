Tra Marracash e Fedez non corre buon sangue, così come tra quest'ultimo e Fabri Fibra. Il compagno di Chiara Ferragni, come è noto, ha chiuso i rapporti anche con J-Ax, dopo aver condiviso assieme all'ex Articolo 31 una parte significativa del suo percorso artistico. Anche tra Fibra e J-Ax i rapporti sono tutt’altro che idilliaci, ormai da anni, mentre con Marracash l'autore di 'Il bello di esser brutti' ha ricucito l'amicizia poco meno di un anno fa.

Nonostante ciò li troveremo tutti e quattro insieme in una traccia, il remix di 'Il cielo è sempre più blu' di Rino Gaetano, in uscita il prossimo 8 maggio.

A far mettere da parte i dissapori ai quattro artisti un'iniziativa benefica che coinvolgerà complessivamente 50 tra cantanti, rapper e musicisti noti a livello nazionale.

'Il cielo è sempre più blu': 50 artisti coinvolti, molti nomi legati al rap e alla scena urban

Il progetto è di Amazon e di alcune tra le più note associazioni dell’industria discografica italiana, come FIMI, AFI e PMI.

Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Baby K, Ornella Vanoni, Alessandro Gaetano – figlio di Rino – Umberto Tozzi, Samuel (Subsonica), Francesco Sarcina ( Le Vibrazioni), Max Pezzali, Diodato, Dolcenera, Fiorello e Gianni Morandi sono solo alcuni degli artisti che prenderanno parte al remix, che includerà anche diversi artisti più o meno legati alla scena Rap, ormai genere di riferimento per le nuove generazioni.

Questi i loro nomi: Baby K, Carl Brave, Fred De Palma, Fedez, Fabri Fibra, Izi, J-Ax Emis Killa e Marracash.

Tutti i guadagni saranno devoluti alla Croce Rossa Italiana

Il brano sarà fruibile all’ascolto a partire dall'8 maggio 2020. Alcuni degli artisti coinvolti nel progetto parteciperanno all'evento di lancio dell'iniziativa – che si svolgerà online il giorno precedente, il 7 maggio, a partire dalle 18:00 – per spiegarne il senso ed il fine ultimo al pubblico italiano, e più in generale per mostrare solidarietà a tutti coloro i quali sono stai duramente toccati, non per forza in maniera diretta, dall'emergenza sanitaria.

Allo scoccare della mezzanotte del giorno 8 maggio il remix de "Il cielo è sempre più blu" sarà fruibile ovunque online. Tutti i guadagni maturati dagli ascolti e dalle vendite del brano saranno devoluti alla Croce Rossa Italiana.

L’idea di re-incidere lo storico brano di Rino Gaetano è del giornalista Franco Zanetti. Stando a quanto riporta La Stampa, i producer Dardust e Takagi & Ketra – non a caos molto legati alla scena urban – avrebbero avuto un ruolo di primaria importanza nel coinvolgere gli artisti.

La notizia sta ovviamente suscitando commenti di apprezzamento da parte del pubblico, che sembra aver già approvato il senso dell’iniziativa. Tanta anche la curiosità dal punto di vista prettamente musicale, soprattutto da parte degli appassionati di rap italiano, che avranno modo di ascoltare nello stesso brano artisti che, come precedentemente riportato, non sono più in buoni rapporti da anni.