Si è fatto conoscere dal pubblico di Canale 5 e da Gemma, con il nickname di Sirius. Quando si è svelato, però, l'età che sosteneva di avere si è rivelata veritiera: a 26 anni, Nicola Vivarelli, ufficiale di marina e modello, come scrive lui stesso su Instagram, è a tutti gli effetti un corteggiatore della dama del trono over, ma sono molti coloro che non credono alla sua buona fede, compresa l'ex fidanzata del giovane cavaliere.

Chiara Vannucci, la ex di Nicola: lei più grande di lui di sei anni

Chiara Vannucci è la ex di Nicola Vivarelli.

Entrambi Toscani, in un'intervista a Fanpage la ragazza ha dichiarato di aver conosciuto il nuovo corteggiare di Gemma in una discoteca in Versilia quando lui aveva 18 anni e lei 23 o 24, quindi non sarebbe questa la prima volta che Nicola è attratto da persone più grandi di lui, anche se con Gemma la differenza d'età è particolarmente notevole. Chiara confessa che quella con Nicola non è stata una storia bellissima a causa dell'infantilità di lui, e aveva tutti i presupposti per non essere l'amore della sua vita, come così è successo, dopo circa 4 anni di rapporto.

'Non credo nella relazione con Gemma'

Chiara, dal suo punto di vista, sostiene che quella con Gemma Galgani non sia una storia plausibile, e che l'interesse di Nicola non sia veritiero: 'Non credo in questa relazione, ma devo aggiungere che non lo vedo da tempo e non so cosa gli passi per la testa', e la ragazza rincara la dose facendo emergere un particolare scottante: 'Penso punti più alle telecamere e che gli interessi solo farsi vedere, ricordo che per Uomini e donne facemmo un provino insieme anni fa'.

L'ex ragazza del nuovo cavaliere del programma confessa, quindi, che Nicola aveva già provato ad entrare nella trasmissione come corteggiatore, tramite un provino fatto quando entrambi erano ancora amici e non fidanzati. 'Fui ricontattata dalla redazione per un secondo colloquio, ma non accettati, mentre Nicola non fu richiamato e ci rimase molto male'.

Gemma va comunque avanti nella conoscenza

La dama più conosciuta della televisione, dal canto suo, è sempre più convinta della conoscenza che ha intrapreso.

Nonostante la notevole differenza d'età, 70 anni lei e 26 lui, Gemma sostiene di essere stata attratta psicologicamente da Nicola, e che, mentalmente, si mostri molto più maturo degli anni che anagraficamente ha: 'Di testa è più maturo di me', ha risposto Gemma alle numerose critiche provenienti da Tina, Gianni, ma anche da qualche dama del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne, tra cui Valentina Audiero, che ha dichiarato di essere state fortemente delusa dalla Galgani: 'Sono affezionata a Gemma, ma mi è calata, se sta cercando un uomo con il quale concludere la sua vita, così non va bene'.