RTL 102.5 e Vanity Fair pubblicheranno l'intervista ufficiale mercoledì 3 giugno, ma l'incontro di due grandi personalità della musica mondiale come Tiziano Ferro [VIDEO] e Lady Gaga è già una notizia. RTL e Vanity Fair stanno pubblicando quotidianamente alcuni spezzoni tratti dall'intervista ma la versione integrale sarà disponibile solo a partire dal 3 giugno in edicola e in radio. I due artisti si sono incontrati nello studio di registrazione di Lady Gaga a Los Angeles (che ha avuto un successo immenso anche come attrice nel film 'A star is born') in occasione dell'uscita del sesto album di Gaga: 'Chromatica'.

Il cantautore di Latina ha vissuto per molto tempo a Londra ed ha un'ottima conoscenza della lingua mentre Lady Gaga ha origini italiane di cui è fermamente orgogliosa.

Lady Gaga chiacchiera con Tiziano Ferro

L'interprete di 'A star is born', durante l'intervista diventata già un successo, ha parlato della sua vita privata e di come anche grandi artisti possano vivere momenti bui. Lady Gaga ha raccontato di aver vissuto momenti molto difficili e che solo la fede l'ha aiutata a rialzarsi. L'artista ha definito Dio come 'gentile' perché quando la ragazza ha avuto momenti di sconforto importanti ha pregato molto ed ha chiesto di mostrarle la strada. Il rapporto con la religione è trattato nel brano 'Sine from above'.

Nel titolo, come spiegato dalla stessa Gaga, la parola 'segno' non è scritta sign ma sine perché si riferisce alle onde sinusoidali di cui la Musica è composta (in altre parole sono le onde sonore). Il brano è cantato insieme a Elton John.

La cantante italo americana ha poi sottolineato le sue origini parlando del duetto con Arianna Grande nel brano 'Rain on me' e, con un sorriso, ha detto: 'Due italiane nella stessa canzone?

Cosa c'è di meglio?'. Gaga ha poi rivolto parole di stima e di affetto nei confronti della collega definendola come una ragazza che si impegna molto. Lady Gaga ha anche parlato di uno dei brani che le sta più a cuore dell'album Chromatica: '1000 doves'. Ciò di cui parla la canzone, come confessato dalla sua stessa interprete, è trovare una persona che creda veramente nelle potenzialità di chi ha davanti ed il brano è scritto interamente da Lady Gaga (sia testo che musica al pianoforte).

Chromatica: uscita mondiale fissata per il 3 giugno

L'intervista condotta da Tiziano Ferro è stata registrata prima del lockdown nello studio dutilizzato da Lady Gaga che era quello usato in passato da Frank Zappa. Il nuovo album, il sesto per la cantante, è una sorta di ritorno alle origini con suoni più leggeri e con un'impronta dance-pop-music. 'Chromatica' sarebbe dovuto uscire il 10 aprile, ma la pubblicazione è stata rimandata a causa della pandemia. La cantante italo americana ha spiegato che l'album va visto come un luogo in cui si mescolano suoni e colori e come uno spazio mentale aperto a tutti.