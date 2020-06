"Low Dem Down" è il titolo del nuovo singolo musicale degli artisti sardi King Kietu e Dr. Boost con la speciale partecipazione di Screwface. Il nuovo brano, tra il rap e la dub music, è accompagnato anche dal videoclip e rientra nel progetto TDE degli stessi produttori.

Il progetto TDE nasce nel lontano 1999

TDE (Tostoine Dub Evolution) è un progetto in continuo cambiamento sulla musica Dub/Reggae nato nel lontano 1999 dai due artisti King Kietu all'anagrafe Alberto Monaco e il veterano Dr. Boost, quest'ultimo considerato tra i fondatori della scena reggae isolana e di cui ricordiamo l'album "B-Powa".

Il loro obiettivo, sin dagli esordi, ha da sempre messo in risalto l'intento di utilizzare la musica Roots e Reggae giamaicana con il Dub digitale e tutte le sue sfaccettature, il tutto condito dalle sonorità della tradizione isolana e un cantato in lingua sarda che si alterna a quella italiana. Diversi i lavori discografici usciti: "18 in Dub" che rappresenta un riassunto di tutti i loro progetti fino ad oggi e successivamente l'uscita del videoclip “Peaceful Warrior” in featuring con Forelock, sardo anche lui. Infine l'ultima produzione è la recentissima canzone “Low Dem Down” con la collaborazione di Screwface. Tutti i videoclip usciti sono stati diretti dal regista Mirko Decandia.

King Kietu & Dr Boost: due veterani della musica sarda

King Kietu e Dr. Boost sono due artisti molto conosciuti in Sardegna e non solo. Il primo è un produttore da molti anni sulla scena dub/reggae italiana e internazionale che ha lavorato anche per l'etichetta Big Island Records per diverso tempo. La sua passione è rivolta soprattutto alla dub music e alla tecnologia in generale producendo musiche con l'intento di valorizzare tutto il territorio.

Bustianu Piras aka Dr. Boost è un singer dai lontani anni novanta. Oltre ad essere un bravo bassista, la sua caratteristica è quella di alternare rime in italiano con quelle in lingua sarda utilizzando testi forti ed incisivi per chi li ascolta.

L'ultimo singolo su tutti i digital store con la collaborazione di Screwface

L'ultimo lavoro discografico è disponibile su tutti i digital store ed è accompagnato da un videoclip visibile sul canale di Youtube. Il prodotto vede la partecipazione speciale di Screwface, mc-singer sardo sulla scena dal 2005 con all'attivo molte partecipazioni. Vanta diverse esibizioni musicali anche con artisti italiani come il romano Brusco o il tarantino Fido Guido, e l'uscita di singoli ed album.

Gli artisti attualmente sono al lavoro su nuove produzioni musicali e sulla pubblicazione della dub version degli ultimi due singoli usciti.