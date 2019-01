Annuncio

Si chiama "Another Pink" ed è il primo lavoro discografico ufficiale del gruppo Whitey Brownie. La produzione è affidata alla giovane etichetta discografica indipendente Rest In Press e la promozione e diffusione dell'ep all'ufficio stampa Music in Black.

La band: origini e formazione

Nasce a Latina ed è una band ben radicata alla black music come il funk, il neo soul, l'hip hop, il jazz fino all'RnB contemporaneo, ma con lo sguardo verso le sonorità anche più moderne.

L'idea è nata da Alessandro Trani, batterista del gruppo, nel 2014. Insieme a lui due altri validi artisti: MIcol Touadi, cantante con una voce molto particolare ed Alessandro Pollio alle tastiere.

Un trio carico di sonorità fresche e melodie piacevolissime all'ascolto che, in pochissimi anni dalla formazione, ha saputo raffinare e perfezionare nello stile. Nel 2016 esce il primo singolo dal nome Lighthouse, accompagnato dal video, seguito nell'anno successivo dal secondo brano, "Vento", anche questo corredato da video, su un intrigante ritmo funk con lo sguardo verso sonorità orientali. A distanza di pochi mesi avviene l'incontro con la giovane etichetta discografica indipendente Rest In Press e ne nasce una fitta collaborazione che porterà alla realizzazione del primo prodotto discografico [VIDEO] ufficiale, "Another Pink". Ad anticiparlo il video di Never, un brano fresco ed orecchiabile.

'Another Pink', la black music si colora di rosa

Another Pink è il lavoro discografico ufficiale della band dopo alcune collaborazioni e qualche singolo.

Un mix di cinque brani [VIDEO]che spaziano tra i diversi linguaggi sonori, ma che in qualche modo sembrano collegati tra loro. "Never" è il singolo che, con il video, ha anticipato l'uscita dell'Ep, un ritmo neo soul con delle sottili e piacevoli venature reggae. Molto particolare anche l'utilizzo della lingua italiana, inglese e francese nei testi.

Another Pink è disponibile su tutte le piattaforme digitali e anche in vinile a tiratura limitata acquistabile direttamente dal sito dell'etichetta discografica Rest In Press. La copertina è stata realizzata interamente a mano direttamente da Marco Cito per Cito Studio.

Dopo l'uscita del lavoro discografico, la band è pronta per il tour di promozione. Per essere aggiornati sulle date e per avere maggiori informazioni, è possibile seguire il gruppo Whitey Brownie sui social Facebook ed Instagram.