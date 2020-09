Le sale di visualizzazione online sono diventate la norma nelle gallerie d'Arte, al fine di mostrare il lavoro svolto durante il lockdown. Ma questa settimana, l'artista di Los Angeles Mark Bradford si spinge oltre, introducendo una sovrapposizione concettuale a quello che molti hanno considerato solo un tappabuchi fino alla riapertura del mondo dell'arte. La mostra ibrida, Quarantine Paintings, presenta una nuova serie creata durante il blocco d'emergenza, e si svolge sia nel regno digitale che in quello fisico, tramite la piattaforma virtuale di Hauser & Wirth, così come quella in mattoni e malta.

L'ambientazione creata da Bradford

Sebbene le tele siano appese in quello che un tempo era un mulino in cima al complesso al centro della galleria di Los Angeles, nessuno può vederle di persona. Lo spettatore vive i dipinti esclusivamente online, attraverso immagini dettagliate delle loro superfici, accanto a scatti di installazione della stessa opera, altrettanto inaccessibili ai collezionisti e al pubblico. "Quando ho pensato di tenere uno spettacolo online in questo momento, sapevo che non avrei imitato l'atmosfera di una galleria", dice Bradford di un quadro che riflette la solitudine della distanza sociale. "Ero determinato a trovare un modo per occupare questo spazio digitale e parlare anche del momento in cui ci troviamo.

L'ho fatto in un certo senso fai-da-te. Ho noleggiato le attrezzature, ho messo i dipinti nel retro di un camion e li ho trascinati fino al terzo piano. Non stavo davvero pensando a una mostra". Bradford paragona l'ambiente a una rovina archeologica, come se qualcuno avesse abbattuto un muro e fosse inciampato in questi dipinti, senza sapere da quanto tempo fossero nascosti lì.

"Sembrava che lo spazio stesso fosse stato scavato", aggiunge. “C'erano tutti questi fantasmi. Ma è esattamente come ti sei sentito mentre guardavi per la strada con le tapparelle semichiuse. È così che ti sei sentito quando hai visto immagini spettrali di New York City."

Chi è Mark Bradford?

Mark Bradford è un artista contemporaneo noto soprattutto per i suoi dipinti astratti su larga scala creati con la carta, e caratterizzato dalla sua complessità formale, materiale e concettuale stratificata.

Il lavoro di Bradford esplora le strutture sociali e politiche che opprimono le comunità emarginate e i corpi delle popolazioni vulnerabili. Altrettanto essenziale per il lavoro di Bradford è una pratica di impegno sociale, attraverso la quale riformula le strutture oggettivanti della società portando l'arte e le idee contemporanee in comunità con accesso limitato a musei e istituzioni culturali.

Il significato nascosto delle sue opere

Celebrato per le composizioni tentacolari e collage che mescolano carta e pittura, Bradford mette in discussione questioni di razza e sessualità attraverso il linguaggio dell'astrazione. "Se mai ci fosse un momento in cui hai bisogno di un lavoro astratto per capire il mondo,è questo", riflette sui suoi dipinti in quarantena, intitolati Q1, Q2 e Q3.

“Come dovremmo mettere tutte queste cose diverse in una conversazione? Come puoi collegare questa raffigurazione alla pandemia e alle proteste intorno alla polizia? C'è molto da elaborare. È una grande, enorme, trapunta sociale astratta". Nelle sue opere, ha affermato che c'è un senso della natura che rivendica la città. È in parte un'evocazione del crollo della civiltà, che potrebbe anche rappresentare una metafora della speranza. "Si andrà avanti", dice. "Ci si riesce sempre".