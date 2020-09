Da oggi, venerdì 18 settembre 2020 è disponibile in tutti i negozi di dischi, in download e nelle piattaforme streaming "17" l'album di inediti di Emis Killa e Jake la Furia per Sony Music. L'album contiene sedici inediti, scritti interamente da Emis Killa più "Malandrino", traccia d'esordio del disco. Per la prima volta Jake la Furia ed Emis Killa si uniscono in un progetto discografico; numerose sono le collaborazioni presenti nell'album: da Salmo a Fabri Fibra, a Lazza e Massimo Pericolo per finire con Tedua, rappresentante del drill. Molti sono anche i produttori che hanno preso parte al disco come Big Fish, Chris Nolan, Boss Doms, Low Kidd e gli internazionali X-Plosive e Abaz.

Parlando dell'uscita del disco Emis Killa ha commentato: "Quando mi avvicinai al rap ero solo un bambino e i rapper che ascoltavo in quel momento erano per me dei fratelli maggiori, e chi più e chi meno mi hanno insegnato qualcosa; tra tutti Jake è quello che mi motivò di più a provarci". Jake la Furia invece parlando di Emis Killa ha detto che quando lo conobbe era solo un ragazzino arrogante e lampadato, ma aveva fame e talento. Col tempo è diventato un grande rapper e per lui un grande amico. A partire dal 21 settembre 2020 i due artisti incontreranno i fan in quattro date nel rispetto delle normative anticovid, diventando così i primi artisti a riprendere gli instore dall'inizio della pandemia.

Biografie

Emis Killa, nato a Vimercate il 14 novembre 1989, è un rapper italiano. Nel 2007, dopo aver abbandonato gli studi, vince il concorso freestyle "Tecniche perfette"; grazie a questo successo, inizia a scrivere testi per la Blocco Recordz con la quale pubblica nel 2009 il suo primo successo "Keta Music".

Nel 2010 esce "Champagne e spine" in cui collabora proprio con Jake la Furia e Gue Pequeno. Compare in televisione come giurato di Miss Italia 2014 e come coach di The Voice of Italy nel 2016, oltre ad altre apparizioni su MTV. Dal 2012 è fidanzato con la fashion blogger di origini francesi Tiffany Fortini e nel 2018 i due hanno avuto una bambina, Perla Blue.

Jake la Furia invece, è nato a Milano il 25 febbraio 1979 ed è figlio del famoso direttore artistico pubblicitario Giampietro Vigorelli. Alla fine degli anni novanta forma con gli amici Gue Pequeno e Dargen D'Amico i "Sacre Scuole" con cui pubblica il suo primo album. Nel 2001 i "Sacre Scuole" si sciolgono, ma Gue Pequeno e Jake la Furia rimangono insieme, formando con Don Joe, i "Club Dogo"; nel 2003 pubblicano il loro primo disco, spiazzando la critica e diventando uno dei dischi rap migliori dell'anno. Il trio riscuote molto successo tanto da finire sotto contratto con l'etichetta discografica Universal, con cui lanciano alcuni album importanti come "Dogocrazia" e "Che bello essere noi". Nel 2013 esce il suo primo album da solista e nel 2016 esce il suo secondo disco.