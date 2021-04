Dopo anni in giro per il mondo e le provocazioni originate per l’opera 'Comedian' Maurizio Cattelan uno degli artisti tra i più discussi dell'arte contemporanea, per l’opera della banana attaccata al muro, ritorna a esporre a in Italia. Con un nuovo progetto site-specific dal titolo Breath Ghosts Blind concepito per far riflettere e mettere in discussione l’attuale sistema di valori, tra riferimenti simbolici e aspetti che appartengono all’immaginario collettivo. Dal 15 luglio presso gli spazi Pirelli HangarBicocca di Milano, a cura di Roberta Tenconi e Vicente Todolì.

Maurizio Cattelan l’artista italiano tra i più irriverenti e provocatori

Maurizio Cattelan viene considerato tra gli artisti italiani più irriverenti e provocatori della storia dell'Arte contemporanea. Davanti alle sue opere lo spettatore è chiamato all’osservazione, tramite la riflessione dei concetti esistenziali narrati dalle sue azioni, attraverso un linguaggio profondo e intuitivo. Da circa trent’anni riesce a creare scenari iconici e pungenti evocando momenti storici, immagini, figure e simboli della società contemporanea espressi sia da un punto di vista politico e sia culturale. Le sue installazioni di arte contemporanea, paradossali, sono un invito a riflettere sulla complessità della vita nel saper riconoscere il vero dal falso.

Un’espressione artistica che richiama spesso aspetti scomodi o sconvolgenti fino a provocare accese analisi, all’interno stesso del mondo artistico culturale, incoraggiando la partecipazione collettiva al dibattito.

Quel frutto attaccato al muro venduto a 120mila dollari

Tra le sue azioni più note: Comedian la banana attaccata al muro bianco col nastro adesivo grigio, presentata all’Art Basel Miami Beach nel 2019, dalla galleria di arte contemporanea Perrotin.

In pochi giorni e per settimane l’opinione pubblica e il dibattito provocato intorno al significato dell’installazione, hanno varcato la soglia di qualsiasi immaginario collettivo, provocando ironia e satira, ma al contempo attente riflessioni sociologiche e innumerevoli perplessità sugli effetti provocati dall’immagine. L’opera fu poi mangiata dall’artista David Datuna soprannominato l’artista affamato d’arte.

Tre edizioni originali sono state vendute dalla galleria Perrotin al prezzo di 120mila dollari l’una. Da allora, chi detiene l’opera, ha il compito di cambiare il frutto e l’adesivo periodicamente per evitare che ammuffisca. L’opera è stata corredata di manuale, dove è descritta l’esatta prospettiva per attaccare la banana al muro.

Ritorno in Italia Premessa per una nuova personale

Le opere di arte contemporanea di Maurizio Cattelan invitano lo spettatore a cambiare punto di vista e a riconoscere le fragilità della vita. Con questa premessa gli organizzatori presentano per il prossimo 15 Luglio e fino al 20 febbraio 2022, la personale di Maurizio Cattelan, presso gli spazi milanesi Pirelli HangarBicocca, a ingresso gratuito.

Dal titolo Breath Ghosts Blind, a cura di Roberta Tenconi e Vicente Todolì. Un ritorno in Italia, dopo le varie esposizioni in giro per il mondo. Un progetto concepito in stretta relazione con lo spazio espositivo che la ospita, proponendo una visione della storia collettiva e personale attraverso una rappresentazione simbolica del ciclo della vita. La mostra si sviluppa in una sequenza di atti distinti come la fragilità della vita, la memoria e il senso di perdita individuale e comunitaria. L’inedito progetto site-specific metterà in discussione il sistema di valori attuale, tra rapporti simbolici e aspetti che appartengono all’immaginario collettivo. A noi non resta che attendere per farci stupire ancora oppure domandare il come e perché le opere di Maurizio Cattelan suscitino tali reazioni.

Forse l’attesa, iniziata proprio in queste ore con la notizia per la sua prossima mostra a Milano, fa già parte delle reazioni del pubblico e mentre leggiamo quest’articolo, sta già infuocando il prossimo dibattito.