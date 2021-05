Springsteen in Italia? Per ora soltanto una suggestione dell'assessore alla Cultura del Comune di Milano. L'ipotesi di un ritorno del Boss, il cui prossimo tour potrebbe essere l'ultimo, per ora ha solo pochissimi indizi. Resta il fatto che la musica in Italia è praticamente ferma per la seconda estate consecutiva. Nonostante la ripresa dei concerti, che avverrà con metodi simili a quella del 2020, il pubblico italiano non vede l'ora di un grande annuncio che rilancerebbe il settore dei Concerti e Music Festival.

Springsteen in Italia nel 2022?

Bruce Springsteen a San Siro nell'estate del 2022?

È quanto vorrebbe Filippo Del Corno. L'assessore alla Cultura di Milano, in un post pubblicato su Facebook, immagina che l'estate prossima il Boss possa tornare in Italia. Springsteen a San Siro sarebbe un gran sogno per tutti i fan italiani. E a Milano il cantautore statunitense ha lasciato ricordi indelebili negli anni con storiche esibizioni dal vivo.

Del Corno si chiede come potrebbe essere l'estate 2022 con l'ultima data del tour europeo. A suo dire "sarebbe una serata eccezionale" sia per la musica di Springsteen che per la città. E tra i due il legame d'amore è più che corrisposto. L'assessore poi aggiunge che in questi ultimi tempi si stanno riprogrammando al 2022 i tour degli artisti più importanti.

E confessa che vedere il nome del Boss a San Siro "sarebbe un bellissimo segnale di fiducia" anche per il capoluogo lombardo.

L'ultimo concerto del Boss a Milano

L'ultima volta che il Boss si è affacciato dalle parti di Milano è stata nel 2016. In quell'occasione ha suonato in due date, il 3 e il 5 luglio, in occasione del The River Tour 2016.

In assoluto non mette piede nel nostro paese dal 16 luglio del 2016, in occasione del celebre show del Circo Massimo a Roma. Parlando di futuro però, come sottolinea il magazine Rolling Stone, per ora l'ipotesi di un concerto di Springsteen a Milano non trova riscontro nei fatti.

Alcuni mesi fa infatti il suo tour manager, Claudio Trotta di Barley Arts, aveva detto che sarebbe stato difficile vederlo nel capoluogo lombardo, complice il Covid e l'enorme incertezza che dalla primavera del 2020 sta facendo cancellare, slittare, e riprogrammare tutti i tour più grandi.

L'ipotesi, secondo le parole di Trotta di alcuni mesi fa, sarebbe una "suggestione", un romantico idillio che vedrebbe il cantautore tornare a San Siro accompagnato dalla sua storica band, l'E Street Band. L'ultimo disco di Bruce Springsteen, Letter to You, è stato pubblicato lo scorso ottobre. Il Boss, che di recente ha ricevuto Woody Guthrie Prize 2021, ha inoltre annunciato di avere in mente un nuovo disco.