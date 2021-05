"Variabili non considerate" è il titolo del thriller a tinte erotiche, scritto da Renato Costa ed edito in questo mese di maggio da Beroe Edizioni.

"Qualsiasi scelta ti presenta il suo conto nel corso degli anni e, anche se pensi di poter gestire ogni situazione, ci sarà sempre una variabile non considerata, un imprevisto che cambierà la tua vita, facendo crollare un castello di carta solido come le tue convinzioni": in queste parole è racchiuso il cuore del romanzo thriller di Renato Costa, dal titolo “Variabili non considerate”.

Realismo e adrenalina

Si tratta di un’opera amara e realista dal ritmo adrenalinico, che narra le peripezie di un gruppo di personaggi i quali diventano dei veri eroi della loro e altrui esistenza; un testo difficile per le tematiche che tratta, sebbene la scrittura sia immediata e scorrevole. Si parla infatti di problematiche sociali, così come di terrorismo, di brutalità umana verso i più deboli così come del rischio dell’informazione pilotata e traviata.

È una storia di colpe terribili e di espiazioni sofferte, ma anche di amore per la verità e per la giustizia. Davide Nomadi è il protagonista dell’opera: dopo aver visto morire la sua fidanzata Debra per un abuso di potere, si deve rendere dolorosamente conto di aver vissuto accanto a una donna dai tanti segreti; perfino il suo nome era un inganno, così come la sua storia e i suoi intenti.

Davide però scopre anche che le azioni di Fatma, il vero nome della sua fidanzata, erano spinte dalla disperazione per un ricatto subìto; decide quindi di scavare a fondo nella sua storia per restituirle la verità che merita.

Le indagini partono da Bucarest

La sua indagine inizia a Bucarest, dove aveva vissuto con la ragazza, ed è lì che raccoglie le prime prove del coinvolgimento di Fatma in una situazione molto più grande di lei.

Scopre infatti del suo legame con un boss siriano, che ha diversi agganci in Italia, immischiato in affari loschi che riguardano il riciclaggio di fondi europei, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e la manipolazione delle notizie per facilitare consensi politici.

In questa intricata storia entrano poi anche il blogger Marco, l’avvocato Greta e una giovane, Matilde, ex fidanzata di Davide, che paga cara la relazione con ben due pedine di questo tragico gioco.

Infinite maschere ingannevoli

Nella sua opera d’esordio, Renato Costa racconta una storia di ampio respiro, in cui niente è come sembra e dove troppe persone si celano dietro maschere ingannevoli; tra errori del passato, violenze insostenibili e macchinazioni diaboliche, l’autore presenta una vicenda appassionante e dai risvolti drammatici, che lascia l’amaro in bocca, ma che fa anche riflettere sui lati in ombra della società.