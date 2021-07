Ieri sera su Italia 1 è andata in onda la terza puntata di Battiti Live 2021, il celebre festival estivo condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri che si svolge ad Otranto, toccando on the road altre 15 suggestive località della Puglia.

Tra gli ospiti della puntata di ieri sera abbiamo visto diverse esibizioni di Ana Mena e Clementino, Sophie and the Giants, ma anche Fred De Palma, Sottotono, Noemi, Carl Brave, Rocco Hunt, Ermal Meta, Takagi & Ketra, Mr. Rain, Gaia, Lil Jolie, Purple disco Machine, e i video di Alvaro Soler e Arisa che invece si esibivano esternamente, rispettivamente da Bari e da Foggia.

Grande ospite della serata Bob Sinclar, la star francese, considerata anche un’icona fashion, che ha ottenuto la fama mondiale nel 2005 con Love Generation (ma che può vantare una carriera trentennale nell’ambito della dance music).

Le hit di Sinclar fanno ballare il pubblico

Sinclar inizia la sua performance con la nuovissima We could be dancing, cantata da Molly Hammer. Un brano che riporta agli anni '80 e alla voglia di tornare a danzare insieme, in un momento in cui i club sono chiusi da tempo (if only we could see each other Living in a world, where we could be dancing) e che è attualmente al numero 5 tra i brani più trasmessi in Italia; prosegue poi con un revival delle sue hit storiche, come appunto Love generation e World hold on.

Sebbene il pubblico di Battiti Live sia piuttosto giovane, sembra che l’effetto nostalgia abbia raggiunto lo scopo di far ballare tutti.

La dedica a Raffaella Carrà

Non poteva mancare la celeberrima versione remix di Far l’amore, con Raffaella Carrà. Il disc jokey nei giorni scorsi aveva postato un commosso ricordo della cantante italiana conosciuta a una cena durante la quale le aveva proposto appunto la collaborazione per questo brano e con la quale era nata una stretta amicizia.

Sinclar sul suo Instagram scrive infatti “IN MY HEART FOREVER QUEEN. Sono stato benissimo con te.. il mio cuore è pieno di tristezza… Te amo”.

Tour all’aperto e non solo per il dj

Intanto in Francia e pian piano anche nel resto dell’Europa torna la possibilità di esibirsi all’aperto. Bob Sinclar è stato ospite anche lo scorso 25 luglio al MINI Presents Water World Music Festival, organizzato da VivoConcerti a nord di Olbia, insieme a Mamacita, Salmo, Coez, Noyz Narcos, Slait, Lazza ed Hell Raton.

Ora inizierà invece il suo tour tra Francia, Marocco, Svezia e Croazia. Non è ancora noto quando toccherà nuovamente l’Italia con un nuovo live. Poco più di un mese fa, esortava a riaprire anche le discoteche.