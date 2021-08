Eddie Vedder ha scritto una canzone per la figlia. Olivia Vedder ha soltanto 17 anni ma farà il suo debutto all'interno della colonna sonora di Flag Day, nuovo film diretto da Sean Penn e in uscita il prossimo 20 agosto. E già all'interno del trailer è possibile ascoltare un estratto della canzone, che si intitola My Father's Daughter.

Prima canzone per la figlia di Eddie Vedder

La figlia insegue le orme del padre. Olivia Vedder, 17 anni e figlia del celebre cantante dei Pearl Jam, fa il suo debutto musicale cantando un brano scritto per l'occasione del padre.

La canzone farà parte della colonna sonora del film Flag Day, che uscirà tra tre settimane nei Cinema.

La pellicola, basata su una storia vera, racconta le vicende di uno dei più noti falsari statunitensi. All'interno della colonna sonora del film ci saranno brani composti dallo stesso Eddie Vedder, dal cantautore Glen Hansard, dallo stesso regista e cantante Sean Penn, oltre che dalla cantautrice Cat Power.

Il film e la colonna sonora

La colonna sonora del film Flag day vede come protagonisti lo stesso regista Sean Penn e la figlia Dylan, Glen Hansard, Eddie Vedder e figlia e la cantante Cat Power. La colonna sonora, di cui non si conosce ancora la tracklist ufficiale, sarà composta da 13 canzoni e sarà disponibile a partire dal prossimo 20 agosto, in concomitanza con l’uscita del film in tutte le sale cinematografiche.

In attesa dell'arrivo nelle sale la si può acquistare in pre-order sul sito dei Pearl Jam.

Secondo quanto riporta il New Musical Express la trama è basata su una storia reale. Racconta il legame tra John e la figlia Jennifer. Quest'ultima è molto legata alla figura paterna che le ha insegnato molto sull'amore. Si scoprirà in seguito che in realtà il padre è anche uno dei più famosi falsari nella storia degli Usa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il protagonista del film è interpretato dallo stesso regista Sean Penn che è accompagnato anche dalla figlia Dylan. Nel cast è presente anche Eddie Marsan e Josh Brolin.

Il debutto musicale di Olivia Vedder

Olivia Vedder, nata nel 2004 dal legame tra il cantante della band di Seattle e dalla modella e attivista (oltre che moglie) Jill Kristin McCormick, fa così il suo debutto nel mondo della musica a soli 17 anni.

La canzone è stata scritta dal padre e dal cantautore irlandese Glen Hansard.

La canzone che canta Olivia si intitola My Father's Daughter. Già nel trailer ufficiale della pellicola è possibile ascoltare un estratto del pezzo. Non è la prima volta che Sean Penn si avvale del talento artistico di Eddie Vedder, basti pensare al celebre film Into The Wild del 2007, per il quale il cantante statunitense ha scritto la celebre colonna sonora.