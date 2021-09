A partire dal 4 ottobre 2021 sarà disponibile su Sky e Now Tv il nuovo film di Francesco Lettieri 'Lovely Boy', presentato fuori concorso durante l'ultima mostra del Cinema di Venezia. La pellicola – che è già stata proiettata in alcune sale cinematografiche tra il 13 ed il 15 settembre – sta suscitando significativo interesse tra gli appassionati di Rap e del suo sotto-genere al momento più popolare, la trap.

La trama di 'Lovely Boy', il film che racconta la storia di un giovane trapper in ascesa

Protagonista del film di Lettieri è infatti il giovane trapper Niccolò, per gli amici semplicemente Nic, ma anche e soprattutto 'Lovely Boy', nome con cui lo conoscono i fan.

Nic – il cui aspetto ricalca in tutto e per tutto quello di molti artisti in voga negli ultimi anni, con capelli colorati e tatuaggi sul viso – è infatti un artista in ascesa, assieme all'amico Borneo – altrettanto appassionato, ma ben più cinico e determinato ad ottenere il successo rispetto a Nic – con il quale compone il duo trap XXG.

Assieme alla crescente popolarità, Nic deve però affrontare i problemi derivanti dalla sua dipendenza da sostanze stupefacenti. Dipendenze che finiscono col compromettere del tutto il rapporto con la realtà del ragazzo.

L'instabilità di Nic lo porterà ad isolarsi, troncando i rapporti con l'amico e socio Borneo, ma anche con la fidanzata Fabi. Questa situazione spingerà la madre ed il padre di Nic a portarlo in una comunità di recupero in Trentino, dove il giovane instaurerà un rapporto molto intenso con uno degli operatori.

Francesco Lettieri: 'Per Lovely Boy abbiamo preso spunto dai social dei trapper'

"Abbiamo scritto questa storia prendendo molti spunti della realtà – ha spiegato il regista – dei giovani di oggi, utilizzando come fonte anche i vari canali social di alcuni trapper. Successivamente però, abbiamo capito che il film rischiava di scimmiottare la realtà in maniera eccessiva, per questo motivo abbiamo deciso di cambiare parzialmente direzione, con l'obiettivo di creare un mondo originale, dai tattoo alle canzoni".

Il ruolo di Nic sarà interpretato dall'attore Andrea Carpenzano, il quale, interpellato dall'ANSA, ha commentato l'esperienza con queste parole: "La trap già la conoscevo, dato che sento un po' tutto, da Paolo Conte a Sfera Ebbasta. Sono stato subito interessato al film, dato che penso non sia facile raccontare bene questo mondo, [...] ma faccio un po' il kamikaze in questo mestiere [...] durante una scena mi è venuto addirittura un attacco di panico".

Dal 10 settembre è disponibile il trailer del film, che, ricordiamo, sarà visibile su Sky e Now Tv a partire dal 4 ottobre 2021.