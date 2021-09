UgoMania: questo è il nome di una serie di iniziative per ricordare uno degli attori che hanno fatto grande il Cinema italiano, portando alla ribalta quella che è stata definita come “la commedia all'italiana”. Si tratta di Ugo Tognazzi, cremonese di nascita, ma che ha vissuto nella provincia romana tra la residenza marina di Torvainanica, frazione di Pomezia, e quella collinare di Velletri, dove ha stabilito un forte legame con la cittadinanza, tanto da essere considerato amico di tutti. Tutto questo in funzione delle celebrazioni del centenario della sua nascita, avvenuta il 23 marzo del 1922.

La presentazione delle iniziative nel Palazzo Comunale di Velletri

Nella sede del palazzo comunale di Velletri, sito in piazza Cesare Ottaviano Augusto, c'è stata la conferenza stampa di presentazione, con la presenza del sindaco Orlando Pocci, il consigliere delegato Mauro Leoni e in rappresentanza della famiglia Tognazzi suo figlio Gianmarco, i quali hanno presentato tutti gli eventi che a partire dal mese di ottobre caratterizzeranno tutto questo periodo. In attesa che i tre comuni dove Tognazzi ha vissuto la sua vita, ossia Cremona, Pomezia e Velletri, diano vita a un importante gemellaggio in suo ricordo. Tra le iniziative è stata messa in evidenza la maratona cinematografica che sarà svolta per tre giorni, dal 30 ottobre al 1 novembre, ed è una sorta di weekend all'insegna del cinema italiano.

Le proiezioni si terranno al Multiplex Augustus, e durante la manifestazione sarà presentato anche un libro dal titolo “Ugo la vita, gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio”, scritto dai figli Gianmarco, Ricky, Maria Sole e Thomas ed edito dalla Rai Libri. Nel corso delle iniziative a lui dedicate, nel mese di novembre ci sarà anche una visita guidata nella villa dove, come guida di eccezione, ci sarà il figlio Gianmarco, così come sarà previsto anche un contest culinario dove gli studenti dell'Istituto Alberghiero dedicato a Ugo Tognazzi, il quale ha avuto tra le sue passioni anche quella della cucina, rivisiterà in chiave moderna alcune sue ricette.

Alla fine, a dicembre, ci sarà la serata finale presso il teatro Tognazzi, dove saranno proiettati due video, “Il meglio di Ugomania”, e “Ugo e gli amici di Velletri.” Inoltre saranno premiati i vincitori del contest culinario e alla fine la proiezione di un documentario dal titolo “Ritratti di mio padre” con la regia di Maria Sole Tognazzi.

L'inaugurazione della mostra 'Ugo e Velletri'

Alla fine della conferenza, tutto il gruppo presente si è spostato al centro della cittadina, dove si è tagliato il nastro per l'inaugurazione della mostra intitolata “Ugo e Velletri”, una mostra di 25 fotografie dove sono illustrati alcuni momenti privati della vita del celebre attore in pose inedite. La mostra, allestita tra la Via Cannetoli e la Via Alfonso Alfonsi, sarà visitabile per tutto il periodo della manifestazione.