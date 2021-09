Si avvicina venerdì 1° ottobre 2021, giorno previsto per l'uscita di "Flop", il nuovo attesissimo album di Salmo, annunciato lo scorso 17 settembre, con tanto di tracklist pubblicata su Instagram dal rapper olbiese. Al momento, nonostante l'imminente uscita del progetto, non sono molte le informazioni disponibili sul contenuto dell'album.

Di conseguenza sta suscitando significativa attenzione online un video diffuso nella tarda mattinata del 28 settembre, in cui è possibile ascoltare una parte di uno dei brani contenuti nell'ultima fatica discografica del rapper, per la precisione il numero otto, intitolato "Che ne so", suonato dall'artista classe 1984 durante un recente dj set.

Sempre nella giornata del 28 settembre Salmo ha inoltre annunciato che "Flop" conterrà quattro featuring, non visibili nella tracklist pubblicata il 17 settembre su Instagram.

Lo spoiler di 'Che ne so', traccia 8 di 'Flop', il nuovo album di Salmo: i fan si dividono

Il video dello spoiler è stato diffuso dalla pagina Instagram di Esse Magazine, il più popolare tra i tanti magazine dedicati al sempre più variegato mondo del Rap italiano, il quale ha inoltre ipotizzato che il brano in questione possa essere arricchito da una collaborazione con Taxi B.

Di seguito le barre del testo di "Che ne so" udibili nello spoiler diffuso oggi: "Per fortuna sono ricco abbastanza / Da quando ho chiuso il circo in una stanza / Arriva il giorno che mi ammazzo / Gli scienziati hanno che scoperto che mi sono rotto il c..."

A dir poco diviso il pubblico: alcuni sembrano entusiasti ed esaltano il pezzo, altri invece manifestano a chiare lettere la propria delusione.

Salmo, 'Flop' conterrà quattro featuring

Poche ore dopo sono arrivate le sopracitate parole di Salmo, relative al fatto che il disco conterrà quattro collaborazioni. Dichiarazioni che hanno ovviamente scatenato la fantasia di fan e curiosi, che da qualche ora stanno cercando di indovinare i nomi dei possibili featuring. Tra le ipotesi più citate dai fan sicuramente Fabri Fibra, autore di una delle strofe più apprezzate e citate dai fan in "Playlist", precedente album di Salmo – per la precisione nel brano "Stai zitto" – ma anche Blanco, nuovo nome caldo della musica italiana, capace di debuttare al terzo posto degli album più ascoltati a livello mondiale con il suo "Blu Celeste" e precedentemente reso noto da "La Canzone Nostra", brano di Mace in cui il ragazzo canta proprio assieme a Salmo.

Immancabile anche il nome di Lazza, probabilmente il più citato in assoluto. Non sembrerebbe invece suscitare interesse, almeno a giudicare dal parere manifestato dei fan, la possibilità di un featuring internazionale. Resta ora da capire se Salmo rivelerà i quattro nomi prima dell'uscita del disco o preferirà lasciare la sorpresa ai fan: in ogni caso la risposta arriverà entro il primo ottobre.