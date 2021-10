Un evento di tre giorni, in Italia, nelle sale cinematografiche per il film di Elisa Amoruso, "Time is Up" con gli attori Benji alias Benjamin Macolo e Bella Thorne, precisamente il 25, 26, 27 ottobre. Gli attori, fidanzati nella vita, sul grande schermo interpretano una storia d'amore fra persone molto diverse fra loro, nella cornice romantica e preziosa della Capitale, Roma.

Vento di novità anche per la coppia reale poichè i due innamoratissimi hanno annunciato che presto si sposeranno, la prossima estate, e a far da sfondo al loro lieto evento ci sarà molto probabilmente la suggestiva cornice del lago di Como, per poi continuare i festeggiamenti in America.

Ma tornando alla storia che Benji e Bella porteranno al Cinema, in una chimica che non risente di alcuna finzione ma appare naturale, la storia di Vivien e Roy, è la storia di due mondi opposti che si attraggono come calamite, che sono ben ancorati alla realtà e sanno che per raggiungere qualcosa devono, inevitabilmente, soffrire.

Un incidente farà perdere la memoria a Vivien, promessa della Fisica, non si ricorderà più di Roy e a farle tornare qualche ricordo ci penserà una polaroid, che è la cosa più cercata del nuovo millennio.

Gli opposti si attraggono, al cinema cosi come nella vita vera

L'attore protagonista, prestato dalla musica al cinema, Benjamin Macolo, racconta quante similitudini ci siano fra la pellicola e l'amore che intercorre con Bella, che interpreta Vivien, affermando che la più grande cosa che li ha tenuti separati è stata la distanza, fattore di difficoltà in molte coppie di oggi.

Benji afferma che un pregio di essere opposti con la sua compagna è il fatto di non annoiarsi mai. Mentre sulla possibilità di girare un docufilm sulla coppia come fatto da Chiara Ferragni e Fedez, l'attore e musicista afferma che ha già girato un documentario su se stesso ma solo sulla sua vita, e che è in arrivo su Amazon Prime, precisamente il 12 novembre con titolo "Ben: Respira", regia di Gianluigi Carella.

L'attore, inoltre, ammette che per le scene intime con la co-protagonista non ci sono state, grandi, difficoltà sul set, anzi tutto è avvenuto in maniera molto naturale tale da restituire sullo schermo quel desiderio e quella insicurezza reale di tutte le coppie che si toccano per la prima volta.

L'attore sulle ragioni del perchè bisogna andare al cinema a vedere "Time is Up" spiega che è la storia di due persone giovani che affrontano mille problemi, nell'incertezza del futuro ma con la voglia di sognare e di costruire la vita che si immaginano, e che quindi riflette i problemi reali dei ragazzi di oggi, per cui immedesimarsi è molto facile.

La canzone del film: 'Up in Flames'

"Up in Flames" è la colonna sonora del film ed è interpretata dai due protagonisti Benji e Bella Thorne che si presta al mondo della musica, come spiegato dalla regista Elisa Amoruso, questa è: "L'occasione per i fan di ascoltare in tutta la sua forza questa bellissima canzone", di cui è disponibile il video su You Tube.

"Questo è il momento", secondo la regista, "migliore per tornare al cinema, per tornare a godere della sua magia dal vivo", fra le sue poltrone che sci spingono in mondi lontani ma quanto mai vicini.