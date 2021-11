Rolling Stones una mediocre band da pub? Questo è quello che pensa di loro Roger Daltrey, storica voce degli Who. Il cantante, nel corso di un'intervista a The Coda Collection, ha detto la sua sullo storico gruppo guidato da Mick Jagger e Keith Richards. Il musicista non ha nascosto critiche per la band, pur riconoscendo il grandissimo valore di un frontman leggendario come Jagger. Dopo Paul McCartney, un altro musicista esprime un giudizio negativo sul gruppo di Satisfaction.

La critica del cantante degli Who

Non usa mezzi termini il cantante degli Who.

Secondo Roger Daltrey, che ha scritto la storia della musica rock con i suoi Who, i Rolling Stones sono una band mediocre che potresti ascoltare in un pub. Il suo è un giudizio duro e severo che ha dato, come ha detto lui stesso, con il massimo rispetto. Parole che destano curiosità e che vanno a unirsi a quelle, sempre negative, pronunciate qualche giorno fa da Paul McCartney.

Secondo il musicista sono una cosa molto diversa rispetto ai Beatles. E nella stessa intervista ha parlato anche dei Led Zeppelin e del tipo di band che sono, sottolineando l'importanza dei singoli musicisti e del loro valore tecnico.

Il giudizio su Rolling Stones e Led Zeppelin

Il cantante ha parlato anche dei Led Zeppelin e del suo frontman Robert Plant.

Non ha nascosto la sua invidia per il cantante britannico: "Fra tutti i cantanti di tutti i gruppi sono stato quello che ha preso la pagliuzza corta", ha detto ironicamente Daltrey. E poi ha fatto un paragone tra le canzoni degli Who e quelle degli Zeppelin: 'Durante un assolo di chitarra di Page o uno di batteria di Bonham potevi lasciare il palco e andare a leggerti un libro.

Mi sono chiesto come sarebbe stato far parte di una band del genere".

Dopo Paul McCartney anche Roger Daltrey ha criticato la storica band britannica. Per il frontman degli Who la band di Mick Jagger e Keith Richards viene definita una band da pub. Qualche settimana fa lo storico cantante dei Beatles aveva detto che gli Stones sono una cover band di blues, rivendicando al contempo le influenze più variegate della sua band.

Ora nelle ultime ore sono arrivate le parole del cantante degli Who.

Le parole di Roger Daltrey

Nel corso di un'intervista a The Coda Collection, Roger Daltrey ha parlato dei Rolling Stones commentando le parole di Paul McCartney di qualche tempo fa. "Non possiamo scordare che Mick Jagger è ancora il migliore showman del rock’n’roll". Il suo giudizio critico riguarda invece il gruppo: "Ma la band… se fossi fuori da un pub e ascoltassi la loro musica che viene fuori da una finestra, finirei per pensare: 'Beh, è una pub band mediocre!' Lo dico con il massimo rispetto".

Secondo il cantante gli Stones "hanno scritto grandi brani, ma tutti nel formato blues". E ha aggiunto poi che non avrebbe senso fare un paragone con i Beatles: "È come paragonare mele e miele, sono due cose saporite ma sono due cose completamente diverse tra loro".