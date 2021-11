Sono trascorsi quasi tre mesi dal 24 agosto, data di uscita in Italia del primo teaser trailer del nuovo film prodotto da Marvel e Sony Pictures "Spider-Man: No Way Home", ma l'attenzione dei fan sul terzo capitolo della saga non è mai venuta meno. Anzi, stavolta l'attesa sembra davvero finita! Infatti, nei giorni scorsi è stata annunciata la proiezione in anteprima del nuovo trailer, che si terrà presso il Regal Sherman Oaks di Los Angeles alle ore 17 americane del 16 novembre: in Italia saranno le ore 2 della notte tra martedì 16 e mercoledì 17 novembre.

Si preannunciano sorprese per i fan e la presenza di parte del cast, tra cui Tom Holland e chissà, forse anche di Tobey Maguire e Andrew Garfield, il cui coinvolgimento nella nuova pellicola non è stato ancora ufficialmente confermato.

Svelata ufficialmente la data d'uscita in Italia

A dispetto di quanto si pensasse in un primo momento, con l'uscita nelle sale italiane prevista per il 16 dicembre, la pagina italiana del celebre supereroe ha recentemente ufficializzato la data del 15 dicembre 2021 assieme al nuovo poster del film. I fan italiani potranno dunque assistere alle prime proiezioni del terzo capitolo della saga con due giorni di anticipo rispetto alla release americana.

Il film riprenderà la narrazione interrotta con "Spider-Man: Far From Home", nel quale il personaggio di Mysterio (interpretato da Jake Gyllenhaal) rivela la reale identità di Spider-Man a tutto il mondo.

Il nuovo Spider-Man è già da record ancor prima della sua uscita nelle sale

Il film sta facendo parlare di sé, e pur non essendo ancora approdato al Cinema, ha già infranto una serie di record storici. Basti pensare che il teaser trailer, uscito lo scorso agosto, ha ottenuto la clamorosa cifra di 355 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore, diventando per distacco il trailer più visto di sempre: battuto l'altro kolossal Marvel "Avengers: Endgame", che aveva totalizzato "solo" 289 milioni di views.

E non ci si poteva aspettare altro, dato che all'interno della pellicola ci sarà spazio per tutti i rivali storici di Spider-Man: a partire da Doctor Octopus (interpretato da Alfred Molina) e l'indimenticabile Goblin di Willem Dafoe, che si aggiungeranno all'Electro di Jamie Foxx.

Proprio il ritorno dei villain storici ha fatto sognare i fan sulla probabile presenza dei due precedenti interpreti cinematografici dell'alter ego di Peter Parker: Tobey Maguire ed Andrew Garfield, sui quali però non ci sono ancora conferme ufficiali.

Dopo No Way Home, nuova trilogia per Spider-Man?

Nell'originario accordo intercorso tra Marvel e Sony, relativo all'utilizzo del celebre personaggio, erano previsti sei film: i tre Spider-Man (di cui No Way Home è l'ultimo capitolo), due Avengers (Infinity War ed Endgame) e Civil War. Tuttavia, vari indizi, primo fra tutti rappresentato dalla scena post-credit all'interno della pellicola dedicata a Venom, fanno presagire che Tom Holland ed il suo personaggio possano essere parte di un nuovo racconto. Secondo alcuni rumors, sarebbe nell'aria una nuova trilogia dedicata al più celebre "arrampica-muri" del grande schermo.