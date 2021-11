Il trailer dell'ultimo film della trilogia su Peter Parker ha fatto nascere numerose teorie tra i fan di tutto il mondo sul possibile addio di Tom Holland come interprete dell'Uomo Ragno, avvalorate anche da alcune sue recenti interviste. L’atteso ritorno di Spiderman al Cinema (l’ultima volta che si trovava sul grande schermo combatteva contro il Mysterio di Jake Gyllenhaal) rappresenterà la sesta apparizione di Tom Holland, 25 anni, nei panni del supereroe.

Lo Spiderman di Tom Holland

La prima volta che indossó il costume da ragno fu nel 2015 in Captain America: Civil War quando combatté proprio contro Rogers, al fianco del suo mentore Tony Stark.

Proprio Stark, nella battaglia finale contro Thanos durante Avengers: Endgame (2019), sacrificò sé stesso per il bene della Terra e dell’Universo intero; i fan sono ora preoccupati che il suo pupillo possa fare la stessa scelta.

Stando alle parole di Holland in un’intervista esclusiva rilasciata a Total Film, Spider-Man: No Way Home, lascerà i fan di stucco “Non sarà un film divertente, sarà triste. Vedranno i personaggi affrontare cose che non avrebbero mai voluto succedessero. [..] Non penso che i fan siano pronti per quello che abbiamo creato. Io so di non esserlo e so che sarà brutale”.

I precedenti

Non sarebbe la prima volta in cui si presenta una morte inaspettata riguardante Peter Parker: nel The Amazing Spider-Man 2 (2014), a morire è la storica fidanzata Gwen Stacy (Emma Stone), che non riesce a essere salvata da Peter (Andrew Garfield).

Non è un caso che nel trailer di Spider-Man: No Way Home, sia presente una scena in cui MJ (Zendaya) precipiti nel vuoto in un modo che richiama chiaramente il personaggio di Emma Stone. Persino il titolo ha suscitato più di qualche sospetto: No Way Home significa infatti 'Senza poter tornare a casa’.

L’elemento della casa è da sempre presente nei sotto-titoli degli ultimi Spider-Man, infatti: Homecoming (2017) si basava su un gioco di parole tra il ballo scolastico del film e la locuzione inglese classica che sta per ‘Ritorno a casa’; Far From Home (2019), ‘Lontano da casa’, tratta della distanza emotiva che separa Peter da Tony, ora morto; infine, No Way Home (2021), sembra alludere al fatto che Peter non tornerà a casa.

Tom Holland potrebbe lasciare Peter Parker

Nella realtà, pare a tutti gli effetti che il percorso di Tom Holland con la Marvel giungerà presto a termine a prescindere dall’esito di quest’ultimo film. In una recente intervista rilasciata a GQ Magazine aveva detto: "Peter Parker ha un ruolo fondamentale nella mia vita ma se dovessi interpretarlo ancora quando avrò 30 anni, vorrà dire che avrò sbagliato qualcosa"

Il contratto dell’attore inglese prevedeva altri due film dopo il 2019, ovvero quello in uscita questo Dicembre e, anche se non c’è una conferma ufficiale, Doctor Strange: in the Multiverse of Madness (2022), dove probabilmente Parker farà un’apparizione.

Anche nel caso in cui le teorie si dimostrassero false e Peter Parker restasse in vita, gli amanti dell’Uomo Ragno dovranno prepararsi al fatto che il personaggio interpretato da Tom Holland potrebbe lasciare presto il MCU.