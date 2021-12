Anthony Kiedis dei Red Hot Chili Peppers è tornato sul palco insieme all'ex chitarrista Dave Navarro. Il cantante ha preso parte a uno show di beneficienza negli Usa, Above Ground. Insieme hanno suonato insieme un celebre classico di Lou Reed. L'incasso della serata è stato devoluto a MusiCares, organizzazione che aiuta i lavoratori dello spettacolo che sono in difficoltà.

Kiedis insieme sul palco con Navarro

Sono passati oltre 20 anni dall'addio di Dave Navarro ai Red Hot Chili Peppers. Il chitarrista, che nel corso della sua carriera ha militato anche nei Jane's Addiction ha invitato il cantante statunitense in occasione di Above Ground, concerto di beneficienza organizzato dal musicista insieme a Billy Morrison, chitarrista della band di Billy Idol.

L'evento si è tenuto al Fonda Theater di Los Angeles e l'incasso è stato devoluto a MusiCares, una realtà che aiuta i musicisti in difficoltà. Come ogni anno gli organizzatori hanno scelto due dischi molto importanti della storia del rock, uno di Lou Reed, e uno dei Sex Pistols.

L'evento di beneficienza

L'incasso della serata è stato donato a MusiCares, organizzazione che aiuta i lavoratori dello spettacolo, organizzando terapia, trovando alloggi e aiuto per farsi aiutare, facendo consulenze. L'organizzazione, nata nel 2018, è un evento dedicato al mondo della musica e del vinile. Come spiegano gli organizzatori in questa edizione viene posta l'attenzione sulla salute mentale.

La serata è stata ricca di ospiti e quest'anno ha celebrato due dischi fondamentali nella storia del rock, come Nevemind The Bollocks dei Sex Pistols e Transformer di Lou Reed.

Proprio con una canzone del cantautore newyorkese hanno deciso di esibirsi Kiedis e Navarro, eseguendo la celebre Walk On The Wild Side. Per gli organizzatori Transformer "è stato un disco che ha buttato giù le barriere", mentre l'album della band britannica "è stato il disco che ha cambiato tutto per sempre" ed è riuscito a produrre in cambiamento in loro quand'erano ragazzi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'ex Red Hot Chili Peppers insieme a Kiedis

La reunion dell'altra sera, quella tra Anthony Kiedis e Dave Navarro, è invece un evento che si può definire storico nel mondo dei Concerti e Music Festival. Dave Navarro infatti ha fatto parte della band californiana nel periodo in cui John Frusciante si era allontanato dalla band.

Il chitarrista ha registrato il disco One Hot Minute, pubblicato nel 1995, prima di essere sostituito nuovamente.

I due insieme hanno suonato dal vivo la celebre Walk On The Wild Side. L'esibizione si è tenuta a sorpresa, dato il forfait dato da Billy Idol e dal batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins, che non hanno potuto prendere parte per ragioni di salute.