Sarà al Cinema in Italia dal 21 aprile The Northman, il nuovo film diretto da Robert Eggers con protagonisti Alexander Skarsgard, Anya Taylor Joy, Nicole Kidman ed Ethan Hawke.

Dopo i film The Witch e The Lightouse, il regista si dedica al mito scandinavo che nel 1600 è diventato famoso grazie a William Shakespeare e al suo Amleto.

The Northman, la trama del film

The Northman, il nuovo film di Robert Eggers, affonda le sue radici nel mito, rimaneggiato con accuratezza storica notevole e un lungo lavoro di ricerca da parte del regista.

La vicenda è ambientata nell’895, in un regno del Nord quando il nobile re Aurvandil, dopo un rito iniziatico con il figlioletto Amleth, viene assassinato brutalmente dal fratello Fjolnir.

Amleth riesce a sfuggire e cresce all’interno di una tribù di guerrieri.

Passati svariati anni, a seguito dell’ennesima scorribanda, Amleth ricorda il suo passato e decide di mischiarsi con un gruppo di schiavi per trovare il nuovo regno dello zio, salvare sua madre e avere finalmente la sua vendetta in quello che si preannuncia come uno scontro all’ultimo sangue. In questo suo proposito, sarà guidato da Olga, una prigioniera fatta da lui stesso schiava, che è animata dal suo stesso desiderio. Introducendosi nel regno, ne distruggerà le fondamenta, scoprendo anche delle incredibili verità sul suo passato.

La messa in scena di Robert Eggers in The Northman

Robert Eggers, dopo i suoi due precedenti lungometraggi che avevano affrontato temi horror, esamina il materiale della materiale norreno in The Northman e cura nei minimi dettagli la messa in scena, infarcendola di citazioni e simbolismi.

Se l’impalcatura è quella che possiamo trovare nella tragedia shakesperiana, Eggers la riporta alle sue origini e alla brutalità selvaggia. Molte delle sequenze del film sembrano dei quadri.

Il risultato di circa 2 ore e 20 che ne deriva è un lavoro curato, in cui le scene d’azione si alterano a immagini violente di saccheggi, omicidi che si innestano sul panorama naturale in cui sono girate e che, in qualche modo, finisce per influenzarne lo sviluppo.

The Northman, il cast stellare

In The Northman di Robert Eggers c'è un cast prestigioso. Alexander Skarsgard è il protagonista Amleth, Anya Taylor Joy la valchiria Olga, mentre Nicole Kidman presta il volto alla madre di Amleth, mentre Ethan Hakwe è il re Aurvandil. Iconiche sono anche le interpretazioni di Willem Dafoe e Bjork, nei ruoli degli sciamani e ottima è la performance glaciale di Claes Bang nelle vesti dello zio fratricida.

In particolare Alexander Skarsgård è il protagonista maschile del film, già attivo in Zoolander, Melancholia, The Legend of Tarzan, Godzilla vs Kong e nelle serie di successo True Blood e Big Little Lies. Una curiosità sull’attore, come da lui rivelato recentemente al Times di Londra, è che ha rischiato di investire l’attivista ambientale Greta Thumberg in bicicletta a Stoccolma. Per fortuna, la “tragedia” è stata sventata.

Anya Taylor-Joy è una delle star di The Northman. Ha precedentemente recitato in Split e nella serie La regina degli scacchi e presto sarà nello spin-off di Mad Max nelle vesti del personaggio di Furiosa. L’attrice è tra le più amate del panorama hollywoodiano e in una recente intervista a "Total Film" ha raccontato la sua esperienza sul set del film di Robert Eggers, di fondamentale importanza proprio alla luce del successivo progetto di George Miller. Le condizioni in cui lei e il suo partner si sono trovate a lavorare sono state davvero estreme.