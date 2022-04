In concomitanza con l'uscita della stagione finale di "Better Call Saul", serie tv che lo vede protagonista, Bob Odenkirk è stato insignito lunedì 18 aprile della Hollywood Walk of Fame Star.

La prestigiosa stella è stata posta accanto a quella di Bryan Cranston, protagonista di "Breaking Bad", telefilm che vede lo stesso Odenkirk nel cast nei panni dell'avvocato Saul Goodman.

Le dichiarazioni per la Hollywood Walk of Fame Star

Ad applaudire l'attore lunedì scorso durante la cerimonia di premiazione vi erano diverse personalità incrociate durante la sua carriera: il cast completo e gli ideatori di Better Call Saul", l'attore e amico David Cross, e infine la moglie Naomi.

L'attore ha dichiarato che in passato passeggiava nei pressi della Walk of Fame fingendo di mostrare disprezzo per Hollywood: "Ho camminato per queste strade col naso in aria, deridendo ogni simbolo di Hollywood e tutto ciò che era così grande e distante". Poi Odenkirk ha concluso: "E lo faccio ancora. Faccio finta di disdegnare tutto. E' salutare. È meglio così. Ma dentro, non disdegno Hollywood. Lo adoro."

Gli inizi di Bob Odenkirk

Prima di intraprendere la carriera di attore Bob Odenkirk ha lavorato in diversi campi del mondo dello spettacolo.

Nel 1987 è stato assunto come scrittore per il "Saturday Night Live", ruolo che ha ricoperto fino al 1991. Sempre nel '91 ha scritto lo show "Get a Life", e successivamente è entrato nel cast di "The Ben Stiller Show".

Dal 1993 in poi ha ricoperto un ruolo ricorrente in "The Larry Sanders Show", ma è grazie al sodalizio con l'attore David Cross che nasce uno dei progetti più gratificanti per Odenkirk: il "Mr Show with Bob and David", uno spettacolo comico apprezzato dalla critica e nominato diverse volte agli Emmy Awards.

La carriera di attore

Nel 2009 è l'anno della fama mondiale per Bob Odenkirk, che viene scelto da Vince Gilligan e Peter Gould per il ruolo di Saul Goodman nel telefilm "Breaking Bad".

La sua performance è apprezzatissima sia dalla critica che dal pubblico, tanto che lo stesso Gilligan qualche anno dopo decide di incentrare un'intera serie tv sul personaggio dell'avvocato impersonato da Odenkirk.

Nel 2015 nasce dunque "Better Call Saul", e il telefilm viene nuovamente sommerso di elogi.

"Better Call Saul" dall'anno della sua prima messa in onda viene costantemente nominato agli Emmy Awards, e nello specifico Bob Odenkirk riceve 4 nomination.

Oltre a queste due esperienze che gli hanno conferito un enorme successo Bob Odenkirk ha partecipato anche a diversi film. In particolare nel 2021 è protagonista di "Io sono nessuno", una pellicola particolarmente apprezzata dalla critica.