Proseguono le selezioni del concorso 'Una Ragazza per il Cinema' in Calabria. A Roccella Jonica, nel reggino, si è disputata nella serata di ieri venerdì 19 agosto 2022, la consegna di tre fasce. Rosalba Modafferi ha ottenuto il pass per la finale regionale dove verranno elette le altre miss che andranno a Taormina per le finali nazionali presso il Teatro Antico dal 5 all'11 settembre; Alessia Barberio ed Erica Romeo hanno, invece, conquistato una fascia relativa alla serata.

Le tre miss fasciate

Rosalba Modafferi sarà una delle finaliste regionali che proveranno a qualificarsi per le finali di Taormina.

Nel quotidiano è una ragazza che ha l'ambizione di laurearsi in Economia e Marketing con la passione per la recitazione, in particolare a teatro.

Le altre due ragazze fasciate nella serata sono state: Alessia Barberio, 20 anni, di Catanzaro iscritta al corso di laurea in Lettere e Filosofia presso l'Università di Cosenza, con l'obiettivo di divenire un'insegnante di italiano e poter recitare specialmente in pellicole dove si tratta la violenza contro le donne; la miss ha anche la passione per la danza; Erica Romeo, 15 anni di Bovalino, nel reggino con il sogno di essere una modella e ha riconosciuto l'importanza dello studio.

Le altre partecipanti

In totale sono state dieci le miss che hanno partecipato alla serata di Roccella Jonica, organizzata da Massimo Spanò e presentata dall'attrice e regista Tania Romeo.

Hanno concorso Silvia Felicetta, 16 anni, studentessa di Catanzaro. Silvia ha messo in evidenza come partecipare a questo concorso sia un motivo di crescita perché risalta anche l'aspetto interiore delle persone. Parole simili anche per Asia Esposito, 16enne che ha affermato come 'Una Ragazza per il Cinema' l'abbia aiutata ad accrescere la propria autostima.

Giulia Paone Falvo, 18enne, è una studentessa con la passione per la musica e attraverso il canto riesce ad esternare le proprie emozioni; Anna Colacino, 20 anni, di Lamezia Terme che studia recitazione con l'obiettivo di essere un'attrice mentre Alessandra Trapasso è una ragazza di 17 anni che studia per essere estetista e con l'ambizione di divenire una fotomodella.

Arianna Aricò, di Siderno, nel reggino, è una studentessa e modella. Nicole Cristofaro, 17 anni ha raccontato che si è voluta rimettere in gioco quest'anno anche grazie a questo concorso. Se nella vita di tutti i giorni ha l'ambizione di divenire un chirurgo, vuole coltivare anche il sogno di essere una modella e attrice.

Disclaimer: Ferdinando Capicotto, giornalista di Blasting News ha presenziato all’evento in qualità di giurato.