Domenica 11 settembre 2022 ci sarà la finale nazionale del concorso ‘Una Ragazza per il Cinema’. A condurre l’evento che si svolgerà presso il Teatro Antico di Taormina ci saranno Beppe Convertini e Adriana Volpe. Tantissimi gli ospiti presenti come ad esempio il cantante Povia, il cabarettista Paolo Caiazzo, l’ex gieffino Francesco Monte, il coreografo Garrison Rochelle, Nunzio Stancampiano, Pablo Gil Cagné, Kate Summer e Cynthia Khalifeh. Oggi, mercoledì 7 settembre, si è disputata la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Le parole degli organizzatori Lo Presti ed Eramo

Una Ragazza per il Cinema è organizzato da Antonio Lo Presti e Daniela Eramo. In conferenza stampa, il patron del concorso ha dichiarato che sin qui sono stati giorni intensi e da oggi si entra nel vivo della manifestazione. “Chi lavora con noi deve essere al massimo della professionalità”. Proprio per questo, ha spiegato Lo Presti, che circa otto anni fa hanno scelto Garrison. Inoltre, Lo Presti ha sottolineato la sua soddisfazione per avere quest’anno Nunzio Stancampiano. Guardando al futuro, il patron ha evidenziato che gli piacerebbe creare una sinergia con le produzioni cinematografiche.

Per Lo Presti, ‘Una Ragazza per il CInema’ offre veramente delle importanti possibilità, come dimostrato, ad esempio, da Krizia Moretti che vinse la passata edizione e non ha potuto partecipare alla conferenza stampa proprio perché impegnata in un set cinematografico in Calabria.

La stessa Krizia ha voluto, però, lasciare un videomessaggio che è stato trasmesso. Daniela Eramo, invece, ha affermato che per lei, ogni anno, è un’emozione differente, aggiungendo che partecipò proprio a questo concorso nel 1996 e da allora si è evoluto tantissimo. Eramo ha voluto lanciare un messaggio alle ragazze partecipanti invitandole a divertirsi ricordando che c’è molto altro nella vita.

“Quest’anno ci sono tantissime ragazze che credono nel nostro lavoro”, ha dichiarato Daniela.

Gli ospiti presenti in conferenza stampa

Fra gli ospiti presenti in conferenza stampa, il visagista di fama mondiale Pablo Gil Cagné che ha affermato: “Ringrazio Daniela Eramo e Antonio Lo Presti. Stiamo collaborando dal 2007 a questo concorso che offre opportunità a tutte le ragazze che lo frequentano.

Dà modo di esprimere il proprio talento. Parleremo, durante la mia Masterclass di come valorizzare il volto. Cercherò di dare dei consigli. Quando ci si presenta in un casting bisogna avere un giusto make up. Avremo la possibilità di dare tre fasce a tre ragazze per collaborare ed entrare nel mondo della moda”.

Nunzio Stancampiano, ballerino che ha partecipato nella passata edizione di Amici arrivando sino al serale, in riferimento all’avventura vissuta nel programma condotto da Maria De Filippi ha affermato che la ricorderà per sempre come una bellissima esperienza con tanti aneddoti. Alle ragazze che l’11 settembre saranno al Teatro Antico di Taormina ha consigliato di andare avanti per la propria strada, dando il giusto peso ai giudizi, vivendo con semplicità e andando sempre avanti.

Garrison Rochelle si è rivolto, in particolare, alle ragazze, affermando che il suo intento è vivere questa settimana di preparazione all’evento di domenica come se si fosse a scuola aggiungendo che desidera che le miss imparino qualcosa. Questo concorso, ha sottolineato Garrison, non premia solo la bellezza ma anche il talento e partecipare risulterà molto utile per tutte.

Un messaggio l’ha inviato anche il sindaco di Taormina Mario Bolognari che ha scritto: “Desidero ringraziare gli organizzatori. Credo che l’evento abbia nel tempo conquistato una sua identità e notorietà. Ritengo che un ruolo lo abbia avuto anche la città di Taormina che rappresento. Spero che la città possa beneficiare dell’evento. Auguro a tutte le ragazze di poter realizzare i propri sogni”.