Si è svolta, ieri, giovedì 1 settembre, a Conflenti, un comune nel catanzarese, l'ultima selezione regionale per la Calabria del concorso 'Una Ragazza per Cinema'. Sono state selezionate le ultime miss che si recheranno a Taormina per la finale nazionale che avrà luogo l'11 settembre presso il Teatro Antico. Alessia Barberio, Anna Colacino, Erica Romeo, Mariantonietta Samà e Natalia Romano hanno raggiunto Alessia Arduino, Asia Esposito, Chiara Filella, Nicole Cristofaro e Silvia Felicetta che avevano ottenuto la fascia nella serata del 17 agosto 2022 disputata a Guardavalle.

Inoltre, nella selezione di ieri sono state consegnate anche delle fasce per la serata.

Le finaliste nazionali elette a Conflenti

Una delle protagoniste che parteciperà alla finale nazionale di Una Ragazza per il Cinema a Taormina sarà Alessia Barberio. La 20enne di Catanzaro ha affermato, nel corso della serata, che nel quotidiano studia Lettere presso l'Università della Calabria di Cosenza. Il suo obiettivo nella vita è quello di divenire una professoressa di italiano in quanto le piace molto insegnare. Inoltre, ad Alessia piace ballare e recitare.

Insieme a lei ci saranno: Anna Colcino, 20 anni di Lamezia Terme che studia recitazione per diventare un'attrice; Erica Romeo, 15 anni di Bovalino, un comune del reggino, studentessa con la passione per la moda; Mariantonietta Samà che ha la passione per la danza e Natalia Romano che viene da Paola, nel cosentino, ma è nata a Roma.

Fasce per la serata, invece, sono andate a Miriam Longo, di Paola, che ha dichiarato che le piace ballare ed a Silvia Felice, 16enne che proviene dal cosentino.

Le altre partecipanti

Alla serata avvenuta a Conflenti, condotta da Antonio De Luca ed organizzata da Massimo Spanò, hanno partecipato in tutto 17 ragazze. Fra loro Alessandra Trapasso, di Catanzaro che studia per diventare estetista.

Rosalba Modafferi di Reggio Calabria che frequenta il liceo classico e vorrebbe laurearsi in economia e marketing; inoltre le piacerebbe recitare, in modo particolare a teatro. Margherita Vono e Francesca Castiglione entrambe di Catanzaro. Quest'ultima ha dichiarato nel corso della serata di essere una studentessa frequentante il liceo linguistico e con l'obiettivo di essere una mediatrice culturale.

Asia Esposito, 16 anni che ha l'obiettivo di diventare una stilista. La 16enne Silvia Felicetta, studentessa catanzarese del liceo economico-sociale che cerca sempre di mettersi in gioco per poter migliorare. Chiara Filella di Paola che ha l'obiettivo di entrare a far parte del mondo del Cinema. Arianna Aricò, 22enne di Siderno nel reggino, che ha le aspirazioni di essere un'igienista dentale e modella. Nicole Cristofaro, 17enne con l'obiettivo di divenire un chirurgo e proseguire nel campo della moda. Giulia Paone Falvo, 18 anni di Catanzaro che ha sottolineato la passione per la psicologia.