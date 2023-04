Torna anche quest'anno il concertone del Primo maggio organizzato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil (e prodotto da iCompany) che, come di consueto, si svolgerà in Piazza San Giovanni a Roma. Si tratterà della 34^ edizione della manifestazione, che prese il via nel 1990.

Gli organizzatori hanno svelato nelle scorse ore i nomi degli artisti che si esibiranno sul palco.

Dove vedere il concerto del primo maggio

La conduttrice sarà ancora una volta Ambra Angiolini (per lei è la sesta edizione consecutiva, a partire dal 2018), ad accompagnarla durante le tante ore di diretta ci sarà l’attore Fabrizio Biggio, recentemente spalla di Fiorello a Viva Radio2.

L’inizio è previsto per le ore 15, per un evento che terminerà intorno alla mezzanotte.

Il concertone sarà visibile in televisione su Rai 3, ma sarà fruibile anche su Rai Radio2, Rai Play e Rai Italia.

Gli artisti sul palco di Piazza San Giovanni a Roma

Sono tanti i cantanti che si esibiranno al concerto organizzato da Cgil, Cisl e Uil: un ricco cast di nomi che cerca di accontentare varie generazioni. Tra loro ci saranno: Ariete, Coma_Cose, Mr. Rain, Mara Sattei, Levante, Tananai e Max Gazzè. E poi ancora: Aurora, BNK344, Matteo Paolillo, Aiello, Fulminacci e Carl Brave. Ci saranno inoltre i Baustelle, Piero Pelù (che sarà in compagnia di Alborosie, star internazionale del reggae), Francesco Gabbani, Rocco Hunt, Rose Villain e Alfa.

A questi nomi già affermati si affiancheranno anche diversi artisti emergenti, scelti fra i finalisti al contest 1MNEXT, che l'anno scorso aveva visto trionfare la cantante Mille.

Come arrivare in Piazza San Giovanni a Roma

L’evento dal vivo è gratuito e si potrà accedere a Piazza San Giovanni fino ad esaurimento posti, non è prevista alcuna prenotazione.

Piazza San Giovanni è raggiungibile tramite la linea A della metropolitana, esiste una fermata omonima proprio a poche decine di metri dalla piazza stessa. Negli scorsi anni, in alcuni casi, tale fermata era stata chiusa per l'eccessivo afflusso di persone, quindi in tal caso è possibile scendere alle vicine fermate Manzoni o Re di Roma.

Sul sito dell’evento si legge anche che l’organizzazione mette, come ogni anno, a disposizione una postazione rialzata per la visione del Concerto alle persone diversamente abili: esse con accompagnatore (uno per persona) potranno accedervi dal varco lato Basilica, muniti di certificato di disabilità.