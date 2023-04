Il primo concerto in Italia di Lazza al Mediolanum Forum Assago di lunedì 24 aprile ha registrato il tutto esaurito. Il giovane cantante Rap, arrivato secondo a Marco Mengoni al festival di Sanremo, ha portato il suo brano Cenere alle vette delle classifiche nazionali e internazionali. Il rapper milanese ha cantato su un palco familiare, incontrando il pubblico che lo ha da sempre seguito.

Con lui sul milanese si sono esibiti i suoi colleghi-amici: Anna con "3 di cuori", Giaime al ritmo di "Fiori" e Fred De Palma che ha cantato "Mala". Uno spazio speciale invece per Sfera Ebbasta che ha calcato la scena con "Piove" e "S!r!".

Le date dei concerti italiani sono il 25 aprile all'Arena di Verona, e il Primo Maggio sul palco di Roma con i più grandi artisti del momento tra cui Ariete, Tananai, Rkcomi e molti altri.

Dopo aver ottenuto il sold out in tutte le tappe dei concerti in Italia, ora punta all'estero per portare la sua musica oltre i confini nazionali.

Lazza: un ragazzo semplice che va sul palco in ciabatte

Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, si sente a suo agio sia sul palco dei concerti che negli studi di registrazione. Considera questo mondo la sua famiglia, tanto da presentarsi sempre in ciabatte. Un segnale distintivo del cantante per dare un significato di casa ai suoi concerti. Anche durante il Festival di Sanremo ha dimostrato la sua semplicità facendo un gesto tenero e riconoscente nei confronti della mamma, presente tra il pubblico, a cui ha portato i fiori per ringraziarla degli aiuti dati fino ad ora.

È questa caratteristica che lo rende avvicinabile anche da un pubblico meno giovane. Con il brano Cenere ha toccato la sensibilità di tutte le generazioni, ed era l'obiettivo che si era posto per far ascoltare la sua musica anche a persone che non lo conoscevano.

Novità sul palco per i concerti

Lazza vuole stupire e appagare le persone che pagano per assistere ai suoi concerti.

Per questo motivo ha portato sul palco un live per voce, band, piano e archi con canzoni conosciute ma suonate in modo diverso, nuovo: parte con "Molotov" e "Ferrari", per poi passare a 'Gucci ski mask', 'Panico' e 'Sogni d'oro. Ha portato sul palco un pianista e un quartetto d'archi, perchè Lazza vuole fare quello che altri non fanno.

Cosa ha in mente per il suo futuro

In questo momento Lazza sta vivendo un momento magico, ricco di soddisfazioni e riconoscimenti. Lazza quindi pensa già di varcare i confini oltralpe perchè quanto poteva fare in Italia ha già fatto, nonostante la giovane età. Ambizione o sogno? La volontà di portare la sua musica nel mercato estero nasce dal desiderio di allargare sempre di più i confini e cavalcare l'onda. La prima data è l'11 maggio a Londra, dove porterà il suo live all'Eletric Brixston.

Dopo i concerti Lazza farà un viaggio in America per incontrare alcuni artisti che ha in mente da tempo