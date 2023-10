Dal 13 al 22 ottobre 2023 l'Umbria Fiere di Bastia Umbra sarà il palcoscenico dell'edizione annuale di Eurochocolate, la kermesse dedicata al cioccolato.

Questo evento, da ormai tre decenni appuntamento fisso per gli amanti dei dolci e del cacao, ha traslocato da tre anni a questa parte dal centro storico di Perugia, che l'ha ospitato dalla metà degli anni Novanta, alla nuova location indoor, Umbria Fiere, che conta di 14.000 metri quadrati di spazio espositivo suddivisi in padiglioni, dei quali sono interessati dall'evento il 7, 8 e 9

Il programma con le iniziative è già disponibile

Sul sito ufficiale dell'evento è disponibile il programma giorno per giorno, la possibilità di acquistare i biglietti online e di prendere già visione degli ospiti tra i quali nomi rinomati (fra cui Frau Knam, Ernst Knam, Francesco Aquila, Edoardo Franco e Luca Montersino) e delle tante iniziative presenti, come quella del cacao sostenibile che dà la possibilità di piantare un albero di cacao in Guatemala in cambio di una pianta di cedro in Italia, ma anche varie dimostrazioni di cucina.

Eurochocolate, dal 13 al 22 ottobre 2023

Eurochocolate va ben oltre il semplice cioccolato; è un'occasione per educare il pubblico sul "cibo degli dei", diffondendo la conoscenza sulla produzione, sulle varianti e promuovendo il consumo di cioccolato di alta qualità. Durante Eurochocolate, i visitatori possono immergersi in un mondo di delizie a base di cioccolato. Tra sculture, mostre, spettacoli e degustazioni, è possibile scoprire la vasta gamma di cioccolato e prodotti derivati. Ogni anno, l'evento offre nuove sorprese per i partecipanti e l'opportunità di fare shopping.

Sarà la popolare formula di Albert Einstein E=mc², giocosamente reinterpretata in Eurochocolate=molto cioccolato, ad accompagnare questa imminente edizione Indoor.

Anche quest'anno Eurochocolate offrirà numerose attività gratuite che vanno oltre l'aspetto puramente commerciale. È un'occasione ideale per trascorrere del tempo con la famiglia o gli amici, approfittando degli spazi e delle attività pensate per i più giovani, e per scoprire sul pinao turistico della zona attorno all'Umbria Fiere.

Nonostante i cambiamenti avvenuti nel corso degli anni, l'identità di Eurochocolate è rimasta immutata, venendo arricchita e impreziosita di iniziative, ospiti e aziende partecipanti. L'idea nata nel 1994 è quindi cresciuta e si è sempre più affermata come punto di riferimento per gli amanti del cacao e del cioccolato di tutta Italia.