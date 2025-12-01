Feltrinelli ha inaugurato a Milano, presso lo spazio di Porta Volta, la BookBubble, una nuova area culturale rivolta esclusivamente a giovani sotto i trent’anni. Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire ai ragazzi uno spazio fisico per la lettura, l’incontro e l’organizzazione di attività culturali legate al mondo dei libri e della creatività. L’apertura ufficiale è avvenuta oggi primo dicembre 2025 e l’accesso è riservato agli under 30. La BookBubble si inserisce all’interno del centro culturale Feltrinelli Porta Volta, già noto per le sue attività di promozione letteraria, e vuole essere un punto di riferimento per le giovani generazioni interessate alla lettura e alla partecipazione attiva in ambito culturale.

Un nuovo spazio per la creatività e la lettura giovanile

La BookBubble è stata concepita come un luogo di aggregazione in cui i giovani possono non solo consultare libri, ma anche prendere parte a workshop, laboratori, club di lettura e momenti di confronto su temi di attualità. Il progetto punta a coinvolgere attivamente i partecipanti sia nell’organizzazione che nella realizzazione delle iniziative, coinvolgendo autori, editori e altre figure del mondo culturale. L’ambiente è pensato per favorire la socialità e la partecipazione dal basso, offrendo strumenti e opportunità sia per gli studenti che per i giovani lavoratori milanesi, con particolare attenzione a stimolare la curiosità e la creatività delle nuove generazioni.

Feltrinelli Porta Volta: storia e ruolo nel tessuto culturale milanese

Lo spazio Feltrinelli Porta Volta, situato in Viale Pasubio, è stato inaugurato nel 2016 e si è rapidamente affermato come uno dei poli principali dedicati alla cultura libraria e al dibattito a Milano. L'edificio, progettato dall’architetto svizzero Herzog & de Meuron, ospita libreria, caffè, auditorium e sale per incontri. Nel corso degli anni si sono svolti eventi con scrittori, filosofi, economisti e protagonisti delle arti e delle scienze. L’apertura della BookBubble rappresenta un ulteriore segnale dell’impegno di Feltrinelli nella promozione della lettura e nel coinvolgimento attivo dei giovani, in linea con l’attenzione che l’istituzione da sempre dedica all’innovazione sociale e culturale sul territorio.

Secondo le informazioni istituzionali disponibili, la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli promuove progetti e ricerche volti a far dialogare nuove generazioni di lettori e cittadini, con particolare enfasi su temi come diritti, democrazia e futuro del lavoro. La BookBubble conferma l’intenzione di rafforzare il rapporto con la città di Milano e di sostenere la crescita culturale anche attraverso spazi accessibili e inclusivi, disegnati sulle reali esigenze dei giovani residenti.