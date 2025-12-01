Nel finale de La notte nel cuore, in onda prossimamente su Canale 5, Esat verrà condannato a tre anni di carcere per il sequestro di Esma. Durante la prima visita, confesserà alla moglie la sua più grande paura: perdere i momenti più importanti della vita del figlio in arrivo. Esma proverà a rassicurarlo, promettendogli di restargli accanto.

Esat si assume le colpe per il sequestro di Esma e viene condannato

Esat deciderà di prendersi le sue responsabilità in merito al sequestro di Esma, messo in atto con Hikmet e Halil solo per estorcere del denaro a Cihan.

Affronterà le sue colpe e in tribunale verrà condannato a tre anni di carcere.

Prima di essere portato in cella, avrà modo di parlare con Esma: le dirà di chiedere il divorzio, è giusto che sia felice e che non lo aspetti tutti questi anni. Tuttavia, la ragazza non sarà dello stesso pensiero: è innamorata di lui e insieme al suo bambino lo attenderanno a braccia aperte. Esat si commuoverà della scelta presa dalla ragazza e prima di salire sul furgone cellulare della polizia, urlerà a pieni polmoni a Esma: "Ti amo".

Esma va in carcere da Esat e gli mostra l’ecografia del loro bambino

Passeranno i giorni ed Esma avrà l'opportunità di fargli la prima visita in carcere. Esat si sincererà delle condizioni di salute di tutta la sua famiglia.

Chiederà anche di Mesut, il fratellino di Esma che, da un po' di tempo, si trova in un college prestigioso.

Esat sarà preoccupato, soprattutto per il tempo che sembra non passare mai. "Le uniche cose che mi consolano sei tu e il nostro bambino in arrivo", dirà Esat. A questo proposito, Esma gli porterà una sorpresa: un'immagine del loro bambino presa dall'ultima ecografia che ha fatto. "Sta sorridendo", dirà Esat felice guardando l'immagine del suo bambino. "E assomiglia tutto a suo padre", aggiungerà Esma per confortarlo.

Esat teme di perdersi la vita del figlio, ma Esma lo rassicura: 'Quando uscirai, continueremo da dove eravamo rimasti'

Il sorriso di Esat, però, si affievolirà in un attimo: "Stando qui mi perderò tutto di mio figlio, persino il suo primo sorriso.

E mi perderò anche il matrimonio di mia madre con Tahsin". A Esma le si spezzerà il cuore vedendo Esat in quello stato: "Ascoltami bene: quando uscirai da qui, ricominceremo da dove eravamo rimasti, ok?".

Esat, però, sembrerà disposto a rimediare ai suoi errori: "No, voglio cominciare da zero, così almeno stavolta non sbaglio niente". Esma, però, non sarà d'accordo: "Non possiamo iniziare da zero perché ti amo alla follia e poi ricordati: siamo esseri umani, tutti possiamo sbagliare. L'importante è non ferirsi, perché alla fine, le persone che si amano, non possono farsi del male".