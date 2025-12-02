Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Esat troverà il coraggio di affrontare Cihan e confessargli la verità che ha taciuto troppo a lungo: “Melek stava per morire a causa mia”. Una rivelazione che cambierà gli equilibri familiari e darà il via a una resa dei conti con Hikmet, la mente dietro ai ricatti che hanno spinto Esat oltre ogni limite.

Esat tenta di sciogliere l’alleanza con Hikmet

Esat vorrà liberarsi dell'alleanza fatta con la zia Hikmet, che aveva come un obiettivo arricchirsi alla faccia di Cihan, che hanno sempre visto come il nemico della loro possibilità di farsi una bella vita.

Esat ha cambiato idea dopo aver trascorso alcuni giorni in carcere: capirà che non vale veramente la pena inimicarsi le persone che ama di più, come ad esempio sua moglie Esma.

Liberarsi di Hikmet, però, non sarà per niente facile, perché lo chiamerà in qualsiasi momento del giorno solo per chiedergli di procurarle del denaro. Se non lo farà, andrà dritta da Cihan per rivelargli che è coinvolto nell'incidente in cui sono rimaste vittime Sevilay e Melek: è stato lui a colpirle con la sua auto e a farle rimanere in bilico in un precipizio.

Esat affronta Cihan e racconta il suo coinvolgimento nei fatti

Esat non saprà più cosa fare e, alla fine, penserà che la cosa più giusta da compiere sia dire tutta la verità a Cihan.

Si presenterà dal fratello per raccontargli quanto è accaduto. Cihan crederà che il fratello si sia presentato da lui per la storia della mancata eredità ricevuta dal padre. "Se sei qui per questo, sappi che non posso farci niente", dirà Cihan, ma Esat gli confesserà di essere lì per un motivo ben più importante.

Gli racconterà del suo coinvolgimento nei piani perfidi della zia, che l'hanno portato a compiere un gesto veramente grave: "Sevilay e Melek stavano per morire a causa mia, sono stato io a colpire la loro auto prima che cadesse nel precipizio e zia Hikmet ne ha le prove".

Cihan affronta Esat e propone una soluzione contro Hikmet

Cihan sarà molto deluso dal comportamento del fratello ed Esat non farà altro che chiedere scusa.

Capirà il suo pentimento, ma sa bene una cosa: "Non devi chiedere scusa a me, se qualcuno deve darti il suo perdono quelle sono Sevilay e Melek: vai da loro e chiedi scusa".

Esat confesserà ciò che ha fatto anche per avere una mano da Cihan, non sa più come affrontare le minacce della zia. La coincidenza vorrà che, proprio in quel momento, Hikmet telefonerà a Esat per minacciarlo e chiedergli nuovamente dei soldi. A Cihan, così, verrà in mente un'idea: chiederà al fratello di mettere la telefonata in vivavoce, in maniera tale che possa registrarla e consegnarla alla polizia.