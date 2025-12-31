La classifica dei migliori dischi “indie” del 2025 della musica italiana vede al primo posto La Nina con il suo album “Furésta”, seguita da Zen Circus e Delta V: una graduatoria che, secondo [radiotsn.tv](https://radiotsn.tv/ultime-news/2025/12/27/radio-tsn-e-in-rock-ecco-la-top-100-dei-migliori-dischi-indie-del-2025/?utm_source=openai), fotografa “lo stato di salute e la straordinaria vitalità della musica indipendente italiana”.

La graduatoria nasce dalla selezione di oltre mille produzioni discografiche pubblicate nel corso dell’anno, valutate da radio, siti specializzati, riviste, blog e new media.

A comporre la rosa dei contributori sono stati operatori del circuito MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, realtà che da oltre trent’anni svolge un ruolo centrale nello scouting e nella valorizzazione della nuova musica italiana.

Autoproduzione ed etichette indipendenti

Il percorso di La Nina, Zen Circus e Delta V è emblematico: i risultati, stilati da un panel di giornalisti, critici, operatori radiofonici e media digitali, mostrano un dominio dell’indipendenza culturale e produttiva. Oltre l’ottanta per cento delle uscite selezionate proviene da etichette indipendenti o autoproduzioni.

La Top 100 del 2025 restituisce un quadro musicale ricco e trasversale: dalla canzone d’autore al rock alternativo, dall’elettronica al jazz, passando per world music e sperimentazione.

Spiccano in classifica nomi come Andrea Laszlo De Simone, Emma Nolde, Giorgio Poi, Giulia Mei, I Cani, Baustelle, Calibro 35, Lucio Corsi, Niccolò Fabi, Venerus, e figure del rap e del crossover quali Caparezza, Salmo e Fabri Fibra. Una compresenza significativa fra mondo mainstream e ricerca artistica.

Il ruolo del MEI

Il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti è un punto di riferimento nella promozione della musica indipendente italiana da oltre trent’anni. Oltre alla Top 100 annuale, curata congiuntamente da radio, new media, riviste e blog, il circuito promuove anche iniziative come Indie Music Like, la classifica di tendenza più longeva del panorama musicale italiano, diffusa via radio, riviste di settore e piattaforme streaming.

Ad esempio, nella classifica Indie Music Like, I Ministri, The Zen Circus e Lucio Corsi sono stati protagonisti del podio a metà del 2025, segno di una presenza continua e consolidata di artisti indipendenti nella scena italiana contemporanea.

La comparazione fra la classifica annuale (Top 100) e quella Indie Music Like rende evidente la coesistenza di percorsi diversi dentro l’universo indie: da una parte le manifestazioni di rilievo annuale, frutto di una selezione ampia e periodizzata; dall’altra, un monitoraggio costante dei trend in atto attraverso le classifiche periodiche trasmesse in radio, riviste e playlist.