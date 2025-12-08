La settima edizione di NSE – New Space Economy Expoforum 2025, in programma dal 10 al 12 dicembre alla Fiera di Roma, mette al centro conferenze, dimostrazioni e aree dedicate alle tecnologie che stanno cambiando l’economia dello spazio.

Organizzato da Fiera Roma con l’Agenzia Spaziale Italiana e il supporto di Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma, l’evento conferma il ruolo di NSE nella Space Golden League, la rete delle principali conferenze europee del settore. Tra gli ospiti c'è anche il colonnello Walter Villadei, astronauta dell’Aeronautica Militare, che porterà la sua esperienza nello spazio e dialogherà con studenti e giovani talenti.

I vari stand e spazi della fiera

Tra gli stand spicca quello dell’INGV, “Our Planet from Space”, dedicato al monitoraggio della Terra: simulazioni di aurore polari, osservazione di terremoti, vulcani, atmosfera e mare, oltre ai payload stratosferici HERMES e SUN TRACKER. Un mini-laboratorio consente di esplorare strumenti scientifici, seguire esperimenti su nubi vulcaniche, livello del mare e segnali sismici, mentre percorsi in realtà virtuale accompagnano il pubblico nel Sistema Solare. L’Aeronautica Militare propone simulatori di volo, percorsi VR e strumenti operativi che mostrano come l’aerospazio influenzi meteorologia, formazione dei piloti ed esplorazione dello spazio vicino alla Terra.

Lo spazio Lego Serious Play permette ai visitatori di sperimentare tecniche creative e di team building costruendo modelli strategici in 3D. I giovani ingegneri di SASA & SEDS La Sapienza e della Federico II di Napoli presentano prototipi avanzati: droni VTOL, CubeSat, rover planetari e motori ibridi, collegando ricerca e applicazioni agrospaziali.

Vi è poi la collettiva della Regione Lazio, che riunisce oltre 30 aziende ad alta tecnologia: micro-satelliti, robotica autonoma, propulsione, cybersecurity e piattaforme IoT per l’osservazione della Terra. Un insieme che evidenzia la capacità del territorio di muoversi tra spazio, difesa, ambiente e applicazioni dual-use, confermando il Lazio come uno dei poli europei della Space Economy.

Nella fiera c'è anche la Pitch Competition di NSE, con startup selezionate da ASI, Telespazio, Argotech, Fiera Roma e Startup Italia, che presentano soluzioni di osservazione della Terra e servizi satellitari applicati a sostenibilità, agricoltura di precisione, monitoraggio ambientale e sicurezza. Debutta infine Space Library, con la partecipazione di Licia Troisi, Ersilia Vaudo e Don Luca Peyron, per raccontare lo spazio attraverso divulgazione e cultura.