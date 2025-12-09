Radio Deejay sceglie di dedicare la sua canzone di Natale 2025 a Ornella Vanoni, omaggiando l’artista scomparsa lo scorso 21 novembre con la messa in onda speciale di “La voglia, la pazzia”. Il brano accompagnerà gli ascoltatori per tutto il periodo delle feste, nel solco di una tradizione radiofonica che dura da oltre trent’anni.

A partire da martedì 9 dicembre 2025, il brano “La voglia, la pazzia” – realizzato nel 1976 da Ornella Vanoni in collaborazione con Vinícius de Moraes e Toquinho, su testo di Sergio Bardotti – sarà trasmesso dalla radio per tutta la durata delle festività natalizie.

Nel sito ufficiale e sul canale YouTube di Radio Deejay è disponibile anche il lyric video del brano, scelto per il valore emotivo e simbolico che racchiude. Come dichiara Linus, direttore editoriale e artistico della radio: “Quest’anno è stata la canzone di Natale a scegliere noi, e non viceversa”. Con la scomparsa di Ornella Vanoni il 21 novembre, Radio Deejay ha subito pensato a un omaggio speciale “da parte di tutta la grande famiglia”.

Secondo Linus: “La nostra canzone di Natale, una tradizione da ormai oltre 30 anni, caso unico nella radiofonia italiana e forse il momento più atteso dai nostri ascoltatori, ci è sembrato il regalo più bello che potessimo farle. Nello specifico, il brano ‘La voglia, la pazzia’ ci è sembrato racchiudere tutte le sfumature della sua grande arte e della sua personalità eclettica, ironica e geniale”.

Il testo del brano invita a vivere il presente e a godersi l’amore “in modo assoluto, senza pensare al futuro”, augurando così “una buonanotte all’incertezza, ai problemi e all’amarezza” a tutti gli ascoltatori. Per la registrazione del brano, i talent della radio hanno potuto contare sulla collaborazione di Paola Folli come vocal coach, e la programmazione ad hoc – che comprende anche tutte le canzoni natalizie realizzate da Radio Deejay negli ultimi trent’anni – proseguirà fino al 25 dicembre 2025.

La canzone di Natale di Radio Deejay: una tradizione trentennale

La scelta di affidare un brano speciale al periodo natalizio non è una novità per Radio Deejay. La radio segue questa tradizione da oltre trent’anni, con uscite annuali che accompagnano il pubblico nelle festività. Nel 2024, ad esempio, era stata proposta “Natale like a Deejay”, una reinterpretazione di “Somethin’ stupid” eseguita dagli speaker con la partecipazione di Annalisa e Tananai, in una doppia versione, Deejay edit e solo dei due artisti, e accompagnata da due videoclip ufficiali.

La scelta del 2025, guidata dal desiderio di rendere omaggio a Ornella Vanoni, si inserisce in questa lunga tradizione radiofonica, donando però al rituale un significato commemorativo e affettivo profondo.

Il brano di quest’anno ha una carica emotiva aggiuntiva, dato che l’artista si è spenta pochi giorni prima, il 21 novembre, e la radio ha colto l’occasione per celebrare la sua figura con un rito musicale collettivo.

Ornella Vanoni e 'La voglia, la pazzia': un ritratto della sua arte

Il brano “La voglia, la pazzia” nasce nel 1976 da un incontro tra la sensibilità poetica di Sergio Bardotti e l’eleganza interpretativa di Ornella Vanoni accompagnata da Toquinho e Vinícius de Moraes. È uno dei suoi pezzi più iconici, capace di unire in musica ironia, passione, leggerezza e profondità, tratti distintivi della sua carriera.

Il ritornello e il messaggio del testo – un inno alla vita, alla capacità di guardare il presente con intensità – si sposano con la personalità eclettica, geniale e ironica di Vanoni, come sottolineato da Linus nella nota.

Questo spiega perché la radio abbia ritenuto il brano perfetto per rappresentare Ornella Vanoni in un contesto collettivo e celebrativo.

La scelta, inoltre, rafforza il collegamento tra la tradizione radiotelevisiva e la memoria artistica italiana: un gesto che consente di mantenere viva la presenza di Ornella Vanoni nelle festività, restituendole un posto simbolico nella cultura musicale contemporanea.