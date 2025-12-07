Per la prima volta a Napoli alcuni fogli originali del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci arrivano al Chiostro maiolicato di Santa Chiara. Dal 6 dicembre 2025 fino al 7 giugno 2026 il complesso ospiterà una selezione di disegni provenienti dalla Pinacoteca Ambrosiana di Milano, offrendo al pubblico uno sguardo diretto sul lavoro del maestro rinascimentale.

Il percorso espositivo dei fogli di Leonardo

Il percorso espositivo, curato da Alberto Rocca, presenta sei fogli esposti a rotazione: tre da dicembre a marzo (518v, 239r, 816r) e tre da marzo a giugno (142, 281, 1775).

Si tratta di materiali che mostrano la varietà degli interessi di Leonardo, dalle osservazioni sulla natura alle ricerche geometriche, fino ai progetti meccanici. Nei fogli è riconoscibile anche la celebre scrittura speculare, spesso oggetto di studi su metodo e abitudini dell’artista.

Il Codice Atlantico, composto da 1119 fogli, realizzati tra il 1478 e il 1519, rappresenta la più ampia raccolta di appunti e schizzi leonardeschi giunta fino a oggi. Riunito nel XVI secolo dallo scultore Pompeo Leoni, comprende testi e disegni eterogenei: studi anatomici, macchine, soluzioni idrauliche, progetti architettonici e riflessioni scientifiche. Non un libro strutturato, dunque, ma un insieme di materiali che testimoniano il metodo di lavoro dell’artista, fondato sull’osservazione diretta e sulla sperimentazione continua.

Il Codice Atlantico è oggi conservato prevalentemente a Milano, presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, una delle più antiche istituzioni culturali d’Europa.

In mostra, ingrandimenti e supporti multimediali consentono di analizzare in dettaglio i documenti, accompagnando i visitatori nella lettura dei segni e delle note. Il contesto è quello del complesso monumentale di Santa Chiara, ricostruito dopo i bombardamenti del 1943 e oggi uno dei luoghi più visitati della città. Il chiostro settecentesco, decorato da maioliche policrome, diventa la cornice di un percorso che unisce patrimonio storico e ricerca artistica.

L’esposizione è promossa dalla Provincia Napoletana del Ss. Cuore di Gesù dell’Ordine dei Frati Minori e dal FEC, organizzata da Arthemisia in collaborazione con la Pinacoteca Ambrosiana.

Il progetto didattico è firmato da Costantino d’Orazio, mentre il catalogo è edito da Moebius. Sole365 è special partner dell’iniziativa.

La presenza a Napoli dei fogli del Codice Atlantico offre così l’occasione di avvicinarsi a uno dei documenti più significativi per comprendere il lavoro di Leonardo: un insieme che non restituisce opere finite, ma il processo mentale di uno dei protagonisti assoluti della cultura occidentale.