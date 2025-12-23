La Pinacoteca Nazionale di Bologna, situata nello storico edificio di via delle Belle Arti 56, continua il suo percorso di valorizzazione e rinnovamento delle collezioni, proponendo mostre temporanee e riallestimenti che mettono in dialogo il patrimonio storico con nuove prospettive artistiche.

Negli ultimi mesi, il museo ha inaugurato importanti riallestimenti e presentato esposizioni che arricchiscono l’offerta culturale della città, confermando la sua missione di rendere accessibile e attuale il proprio patrimonio.

Le mostre recenti: "Il fascino discreto del disegno" e "Il Giardino delle Risonanze"

Tra le iniziative più rilevanti figura la mostra "Il fascino discreto del disegno" (20 settembre 2025–11 gennaio 2026), che espone 60 disegni donati dallo studioso Alessandro Zacchi. Questa esposizione offre al pubblico l’opportunità di ammirare opere grafiche di grande valore, arricchendo la conoscenza delle tecniche e dei protagonisti del disegno italiano.

Un’altra mostra significativa è stata "Il Giardino delle Risonanze" (27 giugno–14 settembre 2025), che ha proposto un dialogo tra arte antica e contemporanea, confermando la vocazione della Pinacoteca a sperimentare nuovi linguaggi e a favorire l’incontro tra epoche diverse.

Riallestimenti e valorizzazione delle collezioni storiche

Il 4 luglio 2025 sono state riaperte al pubblico le sale dedicate a Guido Reni, ai Carracci e al Manierismo, dopo un importante intervento di restauro e riqualificazione illuminotecnica realizzato grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questi lavori hanno permesso di migliorare la fruizione delle opere e di valorizzare capolavori come la Pala dei Mercanti di Francesco del Cossa, uno dei simboli del Rinascimento ferrarese.

La Pinacoteca Nazionale di Bologna si conferma così un punto di riferimento per la cultura cittadina, capace di coniugare la tutela del patrimonio storico con l’apertura a nuove esperienze espositive. Le iniziative recenti testimoniano l’impegno del museo nel proporre percorsi innovativi e accessibili, in grado di coinvolgere un pubblico sempre più ampio.