La Pinacoteca Nazionale di Bologna ospiterà dal 31 gennaio al 6 aprile 2026 la mostra "More Than This", un importante appuntamento dedicato alla pittura contemporanea. L’esposizione riunisce oltre quaranta opere di dodici artisti, tutti legati all’Accademia di Belle Arti di Venezia, offrendo un ampio panorama sulle tendenze attuali della pittura italiana. L’iniziativa si inserisce nel programma di valorizzazione della Pinacoteca, che da anni promuove il dialogo tra la propria collezione storica e le ricerche artistiche più recenti.

La mostra "More Than This" intende mettere in luce la vitalità e la pluralità della pittura contemporanea, attraverso lavori che spaziano tra linguaggi, tecniche e visioni differenti.

Gli artisti selezionati, tutti con un legame formativo o professionale con l’Accademia di Belle Arti di Venezia, propongono opere realizzate negli ultimi anni, molte delle quali inedite o mai esposte a Bologna. Il percorso espositivo si snoda nelle sale monumentali della Pinacoteca, creando un confronto diretto tra la produzione artistica attuale e i capolavori della tradizione bolognese ed emiliana.

Un ponte tra passato e presente

La Pinacoteca Nazionale di Bologna, fondata nel 1808 e situata nell’ex noviziato gesuitico di Sant’Ignazio, è uno dei principali musei italiani dedicati alla pittura dal XIII al XIX secolo. La scelta di ospitare una rassegna come "More Than This" conferma la volontà dell’istituzione di aprirsi alle pratiche artistiche contemporanee, offrendo al pubblico nuove chiavi di lettura e occasioni di confronto tra epoche diverse.

Il dialogo tra le opere degli artisti contemporanei e la collezione permanente, che include capolavori di Guido Reni, Guercino, Carracci e Parmigianino, arricchisce l’esperienza di visita e stimola la riflessione sulle continuità e le trasformazioni della pittura.

La mostra è promossa dalla direzione della Pinacoteca Nazionale di Bologna, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Venezia. L’obiettivo è quello di valorizzare il ruolo delle accademie come centri di formazione e sperimentazione artistica, mettendo in evidenza la qualità e la varietà della produzione pittorica contemporanea italiana. "More Than This" si configura così come un’occasione unica per scoprire le nuove generazioni di artisti e per approfondire le tendenze che animano il panorama della pittura oggi.

La Pinacoteca Nazionale di Bologna e le sue collezioni

La Pinacoteca Nazionale di Bologna conserva una delle più importanti raccolte di pittura italiana, con oltre tremila opere che documentano la storia dell’arte dal Medioevo al XIX secolo. Il museo è noto soprattutto per la sua collezione di dipinti della scuola bolognese ed emiliana, ma ospita anche mostre temporanee e progetti espositivi che favoriscono il dialogo tra passato e presente. L’accoglienza di "More Than This" conferma la vocazione della Pinacoteca a essere non solo luogo di conservazione, ma anche laboratorio di ricerca e innovazione artistica nella città di Bologna.

La mostra sarà visitabile dal 31 gennaio al 6 aprile 2026 e rappresenta un appuntamento di rilievo per tutti gli appassionati di arte contemporanea e per chi desidera approfondire il rapporto tra tradizione e sperimentazione nella pittura italiana.