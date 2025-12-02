Roma dedica un evento speciale al centenario del film "La corazzata Potemkin" diretto da Sergej Eisenstein, considerato tra i maggiori capolavori della storia del cinema. L’iniziativa, inserita nel cartellone del Festival di Nuova Consonanza, andrà in scena il 2 dicembre al Mattatoio – La Pelanda, dove la celebre pellicola verrà proiettata con l’accompagnamento di una colonna sonora originale eseguita dal vivo. Un appuntamento che arricchisce il panorama culturale della Capitale e celebra un’opera fondamentale del cinema mondiale.

Il valore storico del film di Eisenstein

"La corazzata Potemkin" venne realizzato nel 1925 ed è tuttora riconosciuto per l’innovazione del montaggio e la potenza espressiva delle sue immagini. La narrazione si ispira ai fatti realmente accaduti durante l’ammutinamento del 1905 sull’incrociatore russo Potemkin, episodio significativo nella storia pre-rivoluzionaria russa. Eisenstein, pioniere del montaggio cinematografico, influenzò profondamente lo sviluppo del linguaggio filmico anche grazie alle sequenze entrate nella memoria collettiva — la più celebre rimane quella della scalinata di Odessa. "La corazzata Potemkin" è spesso utilizzato nelle scuole di cinema come esempio di costruzione narrativa attraverso il ritmo delle immagini e delle scene.

L’omaggio romano e il ruolo delle istituzioni culturali

L’omaggio a Roma si distingue per l’inserimento di una nuova colonna sonora, composta appositamente per la ricorrenza e suonata dal vivo durante la proiezione. Le celebrazioni del centenario coinvolgono sia il pubblico di appassionati di cinema sia quello della musica contemporanea, offrendo un’occasione per riflettere sul rapporto tra immagini storiche e nuove interpretazioni sonore. In passato, istituzioni come la Cineteca Nazionale hanno promosso restauri della pellicola e proiezioni con accompagnamenti musicali differenti, segno dell’attualità e della capacità del film di rinnovarsi nel tempo. Secondo quanto riportano fonti istituzionali, negli ultimi anni si registra un crescente interesse per la riscoperta di capolavori del muto tramite l’uso di nuove colonne sonore, sia originali sia di repertorio.