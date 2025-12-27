Alberto Angela, noto divulgatore scientifico e scrittore, ha raggiunto un notevole successo con il suo ultimo libro, "Per Cesare", edito da HarperCollins. L'opera ha venduto oltre 110mila copie in meno di un mese dalla pubblicazione, avvenuta nel novembre 2025. Questo nuovo volume si concentra sulla figura di Giulio Cesare e sulle sue imprese tra la Gallia e Roma, e si inserisce nel ciclo di titoli che Angela ha dedicato ai grandi personaggi e momenti della storia antica. Il dato di vendita, comunicato dalla casa editrice, conferma l'apprezzamento del pubblico per le opere dell'autore.

"Per Cesare" si posiziona stabilmente ai vertici delle classifiche di saggistica in Italia, evidenziando l'interesse per la divulgazione storica di qualità.

La casa editrice HarperCollins ha evidenziato come il successo del libro si inserisca in una scia già tracciata dai precedenti lavori di Angela, come "Cleopatra. La regina che sfidò Roma e conquistò l’eternità" e "L’ultimo giorno di Roma. Viaggio nella fine di un mondo". Questi volumi hanno contribuito a rinnovare la passione del pubblico per la storia romana, grazie a uno stile narrativo rigoroso e coinvolgente. Alberto Angela, attraverso un lavoro accurato su fonti storiche e materiali archeologici, si rivolge anche a chi non possiede conoscenze specialistiche, rendendo accessibile la complessità degli eventi trattati.

In occasione della pubblicazione, l'autore ha dichiarato di voler avvicinare il lettore al vero Cesare, al di là del mito e dell’icona, per comprendere il suo tempo.

Il successo di "Per Cesare"

"Per Cesare" si focalizza sui momenti cruciali della vita di Giulio Cesare, in particolare durante la sua campagna in Gallia e la celebre traversata del Rubicone, un atto che segnò l'inizio della crisi della Repubblica romana. Angela conduce il lettore in un percorso che intreccia politica, battaglie e vita quotidiana, offrendo una narrazione che attinge sia a fonti storiche che a recenti scoperte archeologiche. Il libro si distingue per la capacità di restituire uno spaccato rigoroso e avvincente della storia antica, accessibile anche ai non esperti.

L’autore si è distinto per la sua capacità di rendere la storia un racconto appassionante e fondato sui fatti, avvicinando un vasto pubblico a temi spesso percepiti come difficili.

Il successo di "Per Cesare" si inserisce in un trend editoriale che vede in crescita i titoli di divulgazione storica. I saggi storici rivolti al grande pubblico hanno registrato vendite in aumento, grazie anche a figure di alto profilo come Angela.

Alberto Angela: la carriera

Alberto Angela, nato nel 1962 a Parigi, è noto al grande pubblico italiano come conduttore di programmi televisivi di divulgazione come "Ulisse – Il piacere della scoperta" e "Passaggio a Nord Ovest". Nel corso degli anni, ha pubblicato numerosi volumi dedicati a figure e periodi della storia antica, tra cui Nerone, Cleopatra, l'antica Roma e i suoi ultimi giorni.

Con oltre tre milioni di copie vendute in Italia, i suoi libri rappresentano una risorsa per la diffusione della conoscenza storica. Oltre alla sua attività editoriale, Angela è stato insignito di numerosi riconoscimenti.

L’opera "Per Cesare" contribuisce a rinnovare la narrazione storica, coniugando rigore divulgativo e capacità di coinvolgimento emotivo, e si afferma come uno dei titoli di successo nel panorama editoriale italiano degli ultimi mesi.